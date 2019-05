Más negra que verde

Los socialistas jerezanos dicen que avanzan acciones del plan 'Jerez, ciudad verde', que engloba la llegada de empresas de energías renovables, la instalación de más luminaria LED, la continuidad de la renovación de la flota de autobuses urbanos y la adquisición de motos eléctricas para el personal municipal. Vamos a ver, no se puede pretender ser verde cuando la ciudad reluce de lo negra que está. Pasó el 1 de abril, cuando iba a llegar esa tropa limpiadora, y las calles siguen sucias, muy sucias, las papeleras no se vacían y el Ayuntamiento permite que el suelo de terrazas de calles tan céntricas como Lancería, esté lleno de papeles y restos de alimentos que no se recogen en todo el día. No se puede pretender dar una imagen cuando la realidad es otra, un Jerez con asuntos más importantes que afrontar, solucionar, como el paro y la falta de limpieza. Un programa electoral y luego, si te he visto no me acuerdo. O si te he visto me hago el tonto/a, por si las moscas.