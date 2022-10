Un otoño cuaresmal

Ha sido una gran idea por parte del consejo local de la Unión de Hermandades publicar un díptico donde se recogen los actos cofrades del otoño. Pasos, actos piadosos, pregones y funciones de besamanos a doquier en estos días que nos llevarán hasta las fiestas de la Inmaculada Concepción.

La iniciativa está genial porque hay que ordenar las ideas cuando una avalancha se nos avecina. No sé yo si Jesús Escudero estará ya dándole vueltas a la cabeza para sacar su librito no de Cuaresma, sino del otoño cofrade el próximo año. Tampoco sabemos si el otoño de 2023 vendrá tan cargado cuando hay una fecha que debería de eclipsar a todos como es la Coronación de la guapísima Virgen de la Estrella. Otoño lasaliano vestido de azul y blanco -que sería lo suyo- en lugar de otoño cofradiero para el 2023.

No voy a volver a insistir en la desenfrenada voluntad por sacar pasos a las calles durante los días del año para que en Semana Santa celebremos los días en los que todos se reúnen para salir juntos. Ni tampoco voy a incidir en la idoneidad de esta idea. No sé si hay afición para tantos carteles y si al final lo que puede producir es el efecto contrario: Una imagen por las calles con cuatro que van grabando a la banda y otros cuatros que solo observan al que viste de negro. Todo esto se puede convertir en eso.

Hoy me quedo solo con la buena idea que ha tenido el consejo de reagruparlo todo en un díptico y situarnos en el mapa para no marearnos. La comunicación se nota que va bien. Enhorabuena a todos y a disfrutar de este otoño que más de ser el mes de las rosarios parece una réplica del tiempo cuaresmal. O más intenso si me apuran.