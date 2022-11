El oxímoron

El sentido metafórico es una gracieta de la retórica que ayuda a decir sin molestar, hablar sin que importune o decir lo que se piensa sin que nadie repare en lo que se dice. Es muy donoso y ocurrente, de tal manera que con el recurso literario me puedo referir a la 'soledad sonora' sin que se produzca ruido alguno, y diga a voces lo que es imposible gritar.

Con los recursos retóricos puedo permitirme el lujo de combinar palabras de significado distinto hasta el punto de crear un significado nuevo, y, quién sabe, si más trascendente. Sólo necesito dos palabras para describir esta 'noche blanca' en la que vive y muere el Reino de Trapisonda, a causa de su política de incomprensibles decretos, que ya resuenan por Europa con un 'silencio atronador'.

Los pensamientos opuestos ya no son contradictorios, simplemente oxímoron que crean un sentido contrario. Que no se te curve el entrecejo ni el vello se te irga. La política se ha convertido en un 'sol negro' de 'instante eterno' que, al decir de los místicos, se ha transformado en una 'luminosa oscuridad'. Yo no veo, sin embargo, sino tenebrosidad, por más que tenga delante una antorcha mística. Las nuevas leyes que vuelan sobre nuestras cabezas son 'fuego helado' y 'alegría triste', 'luz oscura' y 'vista ciega' que concita a la 'graciosa tristeza' de las cosas, porque no veo en ellas sino insustancialidad consecutiva y enorme torpeza.

Me gustaría encontrarle algún sentido al BOE; y cada vez está más 'lleno de vacío'. Leyes y más leyes de 'fuego helado' que 'sueña el bien' y nos deja a todos en 'un breve descanso muy cansado', que diría Quevedo, y me ratifico, yo con él, en este mal presente que nos toca.

Las contradicciones en la que incurre este 'gobierno desgobernado' son, a cada paso, más evidentes y confusas, extrañas y traicioneras, como pudiera ser 'la música si es callada' o 'la soledad si se hiciera sonora'. Por supuesto, no me refiero a San Juan de la Cruz, que califica a la música con el atributo de la soledad y viceversa. Simplemente me río por no llorar y, de este modo, ocultar el sufrimiento de tanto daño moral que se hace.

Las leyes de género, por ejemplo, han convertido a la mujer alegre en pobre mujer herida, su sonrisa en un rictus de 'sonlloro' permanente, que ni es risa Gioconda ni llanto de desconsuelo; queda ahí, en un ni fu ni fa, que da pena: como un cuerpo que quiere 'brillar entre la oscuridad' de la noche. Ya no hay hombre que quiera buscar la ternura del encuentro, teniendo que sortear leyes de género y códigos de empoderamiento. Miedo da.

En este 'agridulce' pensamiento estoy entretenido, en 'baja altitud' y en 'calma tensa', con una 'cerveza sin alcohol' (un oxímoron muy agradable) intentando dilucidar, como 'buen perdedor', tanto 'claroscuro' que acompaña el camino político de la que fuera la nación más excelsa de cuantas haya habido en la modernidad y, ahora, sumida en 'ciencias ocultas' y 'debilidad arrasante'.

Con un presupuesto 'acorazado de bolsillo' que nos va a suponer una 'agradable llaga' para el resto del futuro; no quiero ni pensar en qué conquista rusa nos van a subir para luego bajar al despeñadero de lo insalvable. Y aquí estamos, haciéndole el rendibú a los 'ángeles del infierno' que nos dan tantas y tan fructíferas 'dulzuras amargas'.

Los ciudadanos, cuando nos despeluchan, aplaudimos con 'clamoroso silencio' el 'devenir sin futuro' que nos espera. Es de traca. Cual navegantes maltrechos, en medio de una 'calma tensa', con la economía en 'crecimiento negativo', sin poder 'ir a ningún sitio', aplastados por las 'mentiras verdaderas' de un 'verdadero mentiroso' ¿dónde vamos?

Con 'gentil descortesía' me dirijo a los ilustres desgobernantes de nuestra singular Matria-Yoli: sean ustedes prontos en apagar 'el fuego helado' de esta 'gloria con tristeza' y váyanse a 'ningún sitio' (acaso el único que les reciba). Váyanse sus señorías, con su 'docta ignorancia', a los 'placeres dolorosos' del infierno, a 'la noche jalogüiniana de los muertos vivos' y métanse en los desenterramientos históricos de quienes ya no estaban, ni en la memoria. Váyanse a una 'escuela de tontos', y allí, con otros tontos, háganse más tontos todavía; pero déjennos en paz ¡Plis! Su 'visión ciega' precipita a la hecatombe, al único sitio que se puede llegar cuando vamos gobernados por 'ciegos que guían a otros ciegos'.

¿Saben ustedes siquiera repartir los fondos europeos? Ni eso. Impuestos a 'to quisqui', eso sí. Detrás de esta 'tragicomedia' - de 'realidad virtual', 'de sí es no', de falacias y trapacerías, de 'plenitudes vacías'- un hombre: jugador, trolero, falsario, mentiroso y mendaz.

Adivina adivinanza: Oxímoron con patas -(alto pero bajuno, dijo digo, verdad que es mentira, blanco pero negro, ni frío ni caliente, sí pero no, ahora que es nunca, palabra y traición)- a punto de convertirse en anacoluto del parlamento guiñol. ¿Quién?