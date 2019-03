C IERTOS sectores del PSOE jerezano pueden vivir una paradoja entre hoy o mañana. La ejecutiva federal debe decidir sobre las listas con las que concurrirá a las elecciones generales y municipales. A nivel local, se confía en que la lista confeccionada por la alcaldesa pase el filtro de Ferraz, tras haber tenido que ser aceptada a regañadientes por el provincial y el regional -no sin algún reparo, por cierto-. Pero lo que aún está por ver es si Miriam Alconchel acaba en puestos de salida para tratar de revalidar su escaño. Su caída supondría que la agrupación más grande de la provincia se quede sin representación en los legislativos andaluz y nacional, algo que no se recuerda en décadas en la calle Sevilla. La paradoja estriba en que, a buen seguro, a parte de la agrupación no le importaría esta pérdida debido a sus conocidas diferencias con la hasta ahora diputada. Se demostró la pasada semana cuando, en la votación de la lista para las Generales, Alconchel acabó la tercera. El PSOE local sigue bastante lejos de la unidad si es que alguna vez estuvo unido.