Algo más que el peaje

Si nada extraño ocurre, ya ha empezado la cuenta atrás para no tener que pagar por viajar de una manera medio segura entre Cádiz y Sevilla . El peaje de la autopista ha sido un lastre para esta provincia. Ahora bien, esto no quiere decir que el 1 de enero de 2020 se inicie una revolución de tal magnitud que nos haga salir a del vagón de cola de la economía nacional. Con peaje o sin él, seguiremos igual. Bien es cierto que esta autopista era una china más en un camino más que tortuoso pero no era ni es la única. Nuestra tierra está fuera de los grandes ejes de comunicación nacionales y europeos y, por ende, de generación de actividad económica, de ahí que ya no queden multinacionales por estas latitudes. Y, por mucho que se venda, la apuesta por el emprendimiento tecnológico, que puede ayudarnos a salir del hoyo, continúa siendo residual. Bienvenido sea que ya solo queden 363 días para liberalizar la autopista pero esta provincia necesita mucho más que acabar con una barrera que para levantarla haya que pagar 7,45 euros.