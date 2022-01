De la antropología biológica, me callo, porque es una rama que estudia la especie en cuanto a la constitución morfológico; y a mí eso me la trae al pairo. Pero hay una subespecie cultural que me interesa por su persistencia en el tiempo y evolución contrastada. Se trata de los lameculos, chupamedias y halagadores. La semántica popular, siempre tan acertada, los denomina pelotas, que ya es bastante. Del adulador y cobista tenemos en la filmoteca española algunos ejemplos desternillantes, en la siempre excelsa interpretación de José Luis López Vázquez, cuando, levantando el teléfono, al percatarse de la voz autoritaria del jefe, responde, inclinándose, con una ametralladora de halagos infumables y sobrecogedores. O aquella otra de 'Atraco a las tres' en la que, ante la presencia de una despampanante clienta, se deshace zalamero en adulaciones serviles y reverenciales: 'Un admirador, un esclavo, un amigo, un sieeervo', amén de una gestualidad sin parangón, y una versatilidad de voz incomparable.

Cierta lisonja nos viene bien a todos, que andamos con el ego siempre requiriendo besitos. Una palmadita en la espalda, un poco de reconocimiento, eleva la destartalada psijé, que anda, casi siempre, abrazando farolas en la noctámbula soledad. Un poquito de oxitocina levanta el ánimo y baldea la costra de miseria en la que vamos enfundados. Pero cosa distinta es que sea este proceder el que se instale en las conductas comunes y constituyan, además, la guisa con la que se oposita a cargos y consiguen prebendas.

Los 'pelotas' asesores son visibles revoloteando en torno a alguien poderoso con el fin de medrar y sacar tajada. No dudo que sean vitales para los jefes tontos; pero estoy seguro que les derivarán a una catástrofe sin paliativos, con tanto embeleco y coba como dan. Sabemos que la adulación es una droga que no hace daño, a no ser que la persona la inhale, en cuyo caso el error puede ser garrafal y llevarlos a la destrucción personal, cuando no masiva, porque perjudica a propios y repercute a cuantos les rodea. Imaginaos, e un poné, que el presidente de gobierno tuviera un séquito de aduladores y le dieran por bueno todo lo que no es sino un despropósito tras otro ¿imagináis la repercusión que ello pudiera llevar para la sufrida ciudadanía opositora?

Los incombustibles lisonjeros no miran sino por el pensamiento del que está por encima, sin importarles el perjuicio de las demás personas. Saben, muy bien, que lo que les hace medrar y florecer no es la discrepancia sino el saberse situar, como buenos parásitos, en el lomo del jefe, que es, en definitiva, quien les trasmite la sangre para su piojosa energía. Las organizaciones 'pelotofílicas', con su halago indiscriminado a los superiores, han crecido exponencialmente en España; y no sólo eso, sino que han conseguido un nivel adaptativo, tan espectacular como el de las cucarachas, cuando aparecen en todos los rincones del reino republicano.

Entiendo que hay mucho gobernante, ¡pobrecitos míos!, atrapados por la adulación, esposados a ese ejército despótico de melazas pegajosas, sin cuyos beneficios tampoco tendrían los propios. Habría que prevenirles de los lame suelas de babuchas, y les colocaran el pié encima antes de que comenzaran a morderles; porque muerden. Es seguro. Ya en el arjé, muy al principio de todo, un inocente y bífido animalito, convenció al bípedo implume, con halagos y palmaditas, de cuán más importante sería su estancia en el paraíso si tomara el camino que él le indicara. Y ya conocemos el desenlace de la película. ¡De los halagadores, líbreme Dios! Comprendo lo difícil que resulta no ser tentado y, cuánto más, no caer en semejante trampa, cuando yo mismo, que lo digo y prevengo, si se me pusiera por delante un adulador avezado y me tocara las palmas al son que yo quiero, ya mismo estaría bailando a su aire, y, es seguro, que ni me daría cuenta.

Todo adulador vive a expensas de quien lo escucha, a sabida cuenta de que, quienes escuchamos, gustamos que nos den cualidades que no poseemos, y eso lo saben negociar muy bien los marchantes del espíritu, que te llevan por el camino del precipicio y la perdición. Procuro, por tanto, acordarme de la fábula del cuervo y la zorra, y de cómo, con halagos, quitó ésta el queso al presumido, disonante y graznador pájaro. Hay una segunda parte, más aguda aún, en la que, en el mismo escenario y con las mismas lisonjas, el cuervo, impasible a la zalamería de la zorra, siguió comiéndose el queso, y una vez zampado, dijo así a la vulpeja: 'Yo también he leído a La Fontaine'.

Defiéndanse de elogios y 'pelotas', si pueden.