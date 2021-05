El pliego ha de esperar

Parece que el esperado pliego de la plaza de toros de El Puerto, que asegure una empresa que pueda ofrecer toros con competitividad y rentabilidad, sin ese carácter recaudatorio que se ha ido acentuando en cada licitación, tendrá que esperar.

Un pliego que debería superar otro anterior descabellado y de poca rentabilidad económica, que dejó la licitación desierta y dio paso a dos años de pesadilla con un empresario continuamente cuestionando aquel pliego, incumpliéndolo y enfrentado con el Ayuntamiento propietario.

Ese bien intencionado nuevo pliego, además de con la pandemia que redujo la actividad taurina a la milagrosa corrida del pasado año, se ha topado con las dificultades administrativas y burocráticas que ha encontrado en el Ayuntamiento la nueva fórmula. Mientras se ha elaborado, estudiado la tramitación necesaria, esperado a los informes de legalidad jurídica y de legalidad contable, en una tramitación ralentizada por la incertidumbre de si la pandemia iba a permitir festejos en el próximo verano, el reloj ha corrido.

El éxito de la corrida del año pasado ha sido paradójicamente una rémora. Estuvo El Puerto acusado hasta en los telediarios por imprudencia tras aquella corrida. Fue fustigado el toreo de paso -¡ayudando a ello los propios empresarios taurinos!- y pese a no haber incidencias hubo hasta investigación policial. Con tal precedente los pasos han sido cautelosos y se acerca la fecha de los toros.

No tanto como en los dos años de pesadilla de Reverte. En el primero no firmaba el contrato y en el segundo no anunciaba toros, desperdiciando el primer fin de semana de agosto.

No habrá otras esperas agónicas hasta el último momento y oigo que se va a optar por pedir ofertas a varias empresas con los aforos disponibles. Ese ansiado pliego que prime lo que el toreo aporta a El Puerto sobre lo que el Ayuntamiento recauda de la empresa para no invertirlo ni en el coso, ni en el toreo, ha de esperar.