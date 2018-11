Qué es una política cultural

Que nadie piense que la Junta no ha tenido una política cultural. Sí la ha tenido. Cada vez que la Junta tenía una política se montaba una Agencia. Y en materia cultural también se montó. Se llamaba y se llama Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Esto, básicamente, es lo que la oposición ha llamado durante mucho tiempo un chiringuito. No quiere decir que no se hicieran cosas. Alguna se hacía, e incluso alguna estaba bien hecha. E incluso ayudaron a poblar nuestros pueblos de teatros prácticamente cerrados todo el año. Infraestructuras, ya se sabe. Las infraestructturas siempre interesan en política, aunque no haya una idea de qué hacer con ellas.

Pero decíamos que la Agencia no sólo tenía como objetivo las instituciones culturales. Todo el chiringo saltó por los aires cuando nos enteramos de que el director del Centro Andaluz de Flamenco era una persona que ni sabía mucho de flamenco ni había pisado en su vida el Centro Andaluz de Flamenco. Y Jerez lo había pisado de visita. Donde realmente trabajaba este buen hombre (y era un buen hombre que no tenía culpa de nada) era en el Centro Andaluz de las Letras, en Málaga, pero, en realidad, aunque algo hacía en esta institución cultural, ése no era su trabajo de verdad. Vamos, que no era un erudito, ni un exégeta de la literatura de ningúna generación. Era un trabajador del partido, un currante del PSOE. Sin generalizar, pero no pudiendo menos que apuntar, la cultura ha servido durante décadas en Andalucía para situar a la gente del partido que no se sabía muy bien dónde situar.

Maltratado ha sido el flamenco, ninguneado el cine, lo de los libros era una cosa para quedar bien, pero si alguien ha sido maltratado durante todo este tiempo ha sido la gente del teatro. Aquí también había algo, el Centro Andaluz de Teatro. No hay nadie que se dedique al teatro en Andalucía profesionalmente que no abomine de aquello, que claudicó en 2013. Me lo resumía un miembro de La Zaranda, lo más genial que ha dado Andalucía en medio siglo: "Se ha gestionado a base de mucho dinero público que se han repartido cuatro amigos".