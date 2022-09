Vemos el sol aturdidos, el polvo nos atraviesa las fosas nasales y apenas vemos nada pero inconfundiblemente escuchamos gritos. Son jadeos que vienen más allá del humo. A modo de ráfaga, vemos ojos de desesperación, carreras salvajes, se escuchan cánticos del sálvese quien pueda. Cólera, desesperación, dientes sudorosos que gritan auxilio.

El hombre es un lobo para el hombre pero nunca nos lo terminamos de creer hasta que somos testigos de ello. Entre todo este lodo ponzoñoso de imágenes sin remedio escuchamos el crepitar de un obturador. Nunca antes, nunca después siempre en el momento exacto.

Una instantánea, una imagen, una única toma que hace que todo lo anterior cobre sentido.

Eso es un fotoperiodista, la persona capaz de encontrar la calma entre el caos.

El que se mete en este oficio sabe que se va a ensuciar las manos, que muchas veces no comerá caliente, ni dormirá en su bendito colchón, ese es el sufrimiento de la vocación. Cuántos padres intentan amedrentar a sus hijos en una batalla perdida para que no se meta en el consuelo de las artes, que eso no tiene salida, que eso no da dinero. Lo que da es felicidad y eso sí que no se compra.

Cuando eres fotógrafo sabes contar una historia con planteamiento, nudo y desenlace en una imagen y que bien lo hacía Javier Fergo. Cuan difícil es y que fácil hacia qué pareciera.

Javier Fergo fue considerado un tiempo el fotógrafo de los inmigrantes, hizo un gran trabajo denunciando la desesperación de los que llegaban a nuestras costas sin nada entre las manos, sólo sus manos para trabajar.

Las fronteras dividen países pero no historias, Javi las unía y nos las contaba. Hacia viajes desgarradores como "El último viaje de Zohra Sarrouj". Donde se embarca en un viaje costumbrista junto al ataúd de Zohra hasta reunirlo con su familia. Algo encomiable emotivo y duro, un viaje sólo de ida y de pérdida

Entre el polvo se movía bien, era su estado natural, y cuando no estaba inmerso en la batalla la echaba de menos. La última conversación que tuve con Javi, fue durante el Festival de Jerez, en el que me comentó las ganas que tenía de ir a Ucrania pero que por problemas labores aún no había podido arriesgarse a ir. La gran mayoría huyendo de los confines de la guerra y él queriendo estar en el corazón del conflicto. Y, por supuesto fue, y cómo siempre contó una historia interesante, la del rescate de animales salvajes en Ucrania, entre otras.

Estás fueron sus palabras:

Muy contento de ver mi trabajo sobre la labor de voluntarios y organizaciones que salvan animales en Ucrania publicado en The Guardian.

Recuerdo mucho está foto, siempre lo vi como un león enjaulado, deseando que lo sacaran de la rutina para volver al polvo, a la batalla, a retratar la realidad, a poner calma en el caos.

Polvo eres y en polvo te convertirás nos dicen desde pequeños, pero en tu caso sería polvo eres y al polvo volverás, una última vez.

Volverás con tu cámara al hombro, el ceño fruncido, y una sonrisa picarona porque sabes que la mejor imagen siempre está por llegar y la muerte sólo es una aventura más.

Siempre recordaremos el disparo de tu cámara entre el polvo.

Gracias por dejarnos ver a través de tus ojos.

A Javier Fergo.