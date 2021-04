¿Todo tiene un precio?

¿todo se puede vender y comprar? No solo bienes materiales: casas, Tío Pepe, anillos…Poderoso caballero es Don Dinero, poesía de Quevedo: "Son sus padres principales, y es de nobles descendientes, pues que en las venas de Oriente/todas las sangre son reales. Y pues es quien hace iguales/ al duque y al caballero, poderoso caballero/ es don Dinero" La emoción se puede comprar, o al menos se puede promover. Pregunten a los asesores de Trump, y alumnos internacionales. El gobierno de la Junta de Andalucía, ha anunciado delante del paso de la Virgen Macarena en Sevilla, la ayuda de tres millones de euros para organización y actividades culturales. Antes ha anunciado 137,6 millones para artesanía y restaurantes. Mas 6 millones para arte cofrade. ¿Cree el Presidente de la Junta que con ese dinero le lloverán los votos de los fieles y cofrades? Otros gobiernos anteriores hicieron lo mismo. No creo que los cofrades sean como los fariseos en tiempos de Jesús de Nazaret. En el templo eran cambistas de monedas, vendedores de sacrificios, profesionales de los ritos expiatorios… No se deben comprar las emociones. Ni las coronas de Vírgenes de peso de 3,5 Kg de oro, mas 1.600 diamantes y semipreciosas y una corona de barrio, de otros 3,5 Kg de oro, mas 72 perlas cultivadas, 102 brillantes y otras joyas. El gobierno actual y los anteriores de la Junta, deben saber que el cariño verdadero ni se compra ni se vende. Deben abandonar el politiqueo en los templos.