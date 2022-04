Gurado en mi casa un tesoro. Lo miro cada mañana. Custodiada por una réplica de la Virgen del Pilar que me trajeron de Zaragoza, es una simple caja de madera, con una pequeña placa de plata de ley, donde reza una frase del siempre recordado Antonio Gallardo Molina. Esa que dice que el pregonero debe rociar su alcoba con albahaca y romero.

En el interior del estuche, descansa un pisacorbata, en oro, con una filigrana imposible, un incensario colgando, y una pequeña cadena que actúa a modo de seguro con el botón de la camisa del pregonero. El dibujo del pisacorbata es también del genial poeta, y cada año va frente a la Virgen de la Soledad cuando sale en su paso de palio de colores imposibles, con esa mirada ausente agarrada al clavo de la muerte.

Es el pisacorbata de los Gallardo. El que cada año lleva el pregonero de la Semana Santa en el Teatro Villamarta.

Lo tengo a mi lado mientras escribo esta carta, que ya es tradición también. Suelo decirle al pregonero que Jerez le espera, porque así lo creo. La ciudad suele esperar a su pregonero, como espera su Semana Santa. La ciudad vibra, siente, crece, reza, junto con el pregonero de la Semana Mayor cuando toma la palabra el Domingo de Pasión, y le devuelve con cariño el esfuerzo que ha realizado los últimos meses de su vida en la elaboración del texto que va a desarrollar en el teatro. No conozco un solo pregonero que no lo haya sentido así, y así seguirá siendo.

Pero no. Este año no es sólo Jerez quien espera al pregonero… sino el pregonero quien espera a Jerez. Lleva más de dos años esperando su momento, que quiere convertir en nuestro. Y aunque él no lo crea, aunque en muchas ocasiones haya pensado que no merece la pena, aunque haya estado tentado de arrojar la toalla, como a todos nos ha pasado, cuando lea esta carta estará de acuerdo conmigo.

Es el pregón que todos querríamos dar, porque se trata de gritarle a los cuatro vientos que la espera ha terminado. Que Dios sale de nuevo a la calle para resanar las heridas del pasado y que su bendita Madre va a cubrir Jerez con su manto de amor. Es el pregón que todos querríamos dar, porque sabemos que todos lo quieren escuchar. Una ocasión única para volver a creer, para que Pablo demuestre su amplia cultura, su formación, su amor por esta ciudad, su pasión por María, su rosario de letanías... Su fe.

Su pasión por Jerez. Lleva casi tres años esperando para gritar que está enamorado de Jerez. Y ha llegado su momento. Es el pregón que todos querríamos dar, pero es el suyo. Y esa es nuestra suerte, tener un cofrade de esta categoría como pregonero hoy en el Villamarta.

Guardo en mi casa un tesoro. Hoy es tuyo, Pablo.

Dios te guarde, pregonero.