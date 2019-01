Ya está aquí la primavera

Sabemos que los almendros son los primeros frutales en florecer. Antes lo hicieron los nísperos, pero su flor no es tan espectacular. Los almendros cada año florecen antes. A finales de diciembre ya comenzaron a desplegar su belleza por las tierras de Cuartillo. "..Ha despertado la rama, el almendro ha florecido…La primavera ha venido nadie sabe cómo ha sido", componía D. Antonio Machado. Los calores de diciembre adelantaron el florecimiento. Ahora los fríos de enero pueden perjudicarlos, sobre todo porque las abejas se aletargan y no polinizan. Hace falta que llueva. Ya están sembrados los ajos, patatas, cebollinos, habas, cereales… y no llueve. Creo que está afectando el cambio climático. Hay que hacer algo, aunque algunos políticos niegan el problema. Digamos por ejemplo el presidente de Brasil, Bolsonaro; Donald Trump. En principio también Rajoy y su primo, que posteriormente rectificaron. Esas posturas benefician a las inmobiliarias, a las petroleras, a las minerías, a los propietarios de suelo rústico…