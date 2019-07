Lo primero, subirnos el sueldo

¿y lo segundo qué? No digo que no lo merezcan pero saltan las alarmas del rechazo y el reproche en un histórico escenario de cientos de millones de euros de deudas. En una ciudad que tiene muchas calles sucias, un centro histórico desangelado, con una renta mínima y de proyección deteriorada a corto y medio plazo, faltan expectativas y sobran subidas de este tipo. No tengo nada en contra de que se suban los sueldos pero deberíamos empezar por subir primero el de los trabajadores, incluir -de verdad- a los jóvenes en la estrategia de futuro y orientar la política inmediata a mejorar la situación de muchas familias jerezanas. En una ciudad que sostiene históricamente un alarmante dato de desempleo es menos agradable lanzar esto de que la primera medida del nuevo gobierno sea subirse los dineritos, sueldos o lo que viene siendo "por mí primero y por todos mis compañeros". Ahí estamos todos de acuerdo. ¡Ole! Me llama especial y poderosamente la atención en concreto algunos de ellos, no más de dos, recién puestos, llegados, manejados y monitorizados desde la 'Nave Nodriza'. Utilizando además ese viejo concepto del administrador de hecho vs de derecho o dicho más fácil: el que realmente administra y el que supuestamente lo hace. Esa táctica es de cortoplacista y hoy día está en declive. Sobre todo cuando es público y notorio. Retorcida campaña muy resbaladiza como el 'aceite'. Recordaré cuando se tercie esa frase que dijo este hombre y que tanta 'gracia' nos hizo a quienes la escuchamos estas Navidades pasadas: "Las asociaciones son muy buenos escaparates para dar el salto a la política ¿verdad?". En fin ..., seguro que dará muchos titulares de gloria. Tiempo al tiempo.

Jerez necesita una acción política vocacional y no de oportunistas ni trileros -si los hubiere-. Todos tenemos el legítimo derecho a ejercer la política, desde luego que sí. A demostrar que nos interesa la ciudadanía y Jerez. La política debe entenderse como algo extremadamente serio. Con verdadera vocación y afán de servicio a los demás. Ejercer de buen político no es tarea fácil. La cosa no está para bromas porque a la mínima de cambio te meten en el 'colegio' (cárcel) como firmes un papelito 'chungo' o intentes meter a tu 'pariente o amigo' falseando documentación o a cambio de realizar un informe favorable para 'lo que viene siendo el tema'. Si no, que le pregunten a los ediles o concejales de Arcos recién condenados (aun cabe recurso al TS) por la Audiencia Provincial de Cádiz sección octava de Jerez. Jerez necesita antes de subirse los sueldos que entre otras prioridades las calles estén limpias y el tejido empresarial sea capaz de rentabilizar su operación generando economía y puestos de trabajo. Las demás filigranas, con el tiempo. La política no está para aceleraciones en las subidas porque hay mucha (deuda) 'pendiente', además tiene los "inyectores' tocados, sin dinero para reparaciones..., y vaya ud condió.