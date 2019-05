La promesa de D10S

Si en este país se juzgaran a los políticos que incumplen sus promesas, como se ha juzgado a Messi tras el ridículo de Anfield, seguramente nos iría mucho mejor porque, imagino, que no se atreverían a mentir y prometer cosas que de antemano saben que no van a cumplir. ¡Qué le vamos a hacer! Somos España, en su día dominamos el mundo y nosotros mismos nos fagotizamos.

Otro de nuestros placeres patrios es pisar al que se cae para evitar que se levante. La promesa del D10S del fútbol fue literalmente: "...Nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar otra vez acá, en el Camp Nou".

Al periodismo deportivo amarillo y podrido, a los forofos, no les interesa analizar lo que Messi prometió porque somos así, nos encanta crucificar, sobre todo al que destaca, está en nuestro ADN colectivo. La humildad del argentino le hizo prometer hacer todo lo posible y creo que salvo determinado tipo de 'periodista' y ultras del fútbol nadie puede negar que Messi ha hecho todo lo posible y más. No solo es que hayan barrido en la Liga y que tengan una vez más la opción de la Copa del Rey, sino que sus números y sus actuaciones en la Liga de Campeones lo demuestran. Máximo goleador con 12 goles.

Durante la temporada actual hemos podido comprobar que el FC Barcelona tenía muchas carencias que, partido a partido, ha ido tapando la genialidad de Lionel. Vivimos en un mundo capitalista, neoliberal extremo donde solo tiene sentido ganar. Educamos a nuestros hijos en la cultura del superhéroe que es capaz de salvar al mundo con superpoderes. Desgraciadamente los valores del esfuerzo, la solidaridad, la humildad, la paciencia están claramente en desuso.

Desde el pasado viernes y durante un par de semanas, los políticos, representantes de partidos que nos han robado, que nos prometieron e incumplieron, que malversaron, que se llevaron dinero a Suiza, vuelven a prometernos, pero sin la humildad de Messi. No escucharemos eso de vamos a intentar, no: nos van a volver a prometer miles de empleos, transparencia, que no habrá más corrupción. Pero somos España y esas cosas se perdonan, son naturales, nos vale con crucificar a Messi.