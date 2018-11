Lo público y los USA

J AMÁS seremos capaces de estar agradecidos suficientemente a lo público. Es todo aquello que se sostiene con nuestras aportaciones. Desde la limpieza y el alcantarillado de nuestras calles hasta esa Seguridad Social que mis amigos americanos tildan de comunista. Así les va a los 'yankees'. Los 'born in the USA' son gente particular. El dinero es para ellos un Dios que les permite navegar con sus flotas por los siete mares y enviar lanzaderas al espacio pero, por el contrario, es incapaz de tender la mano al que, literalmente, se muere en la calle de frío y de hambre. Lastimoso. Por muy comunista que tilden al sistema español hay que reconocer que funciona, siempre y cuando esté bien provisto de fondos. Es por ello que al primero que metió la mano en la 'saca' se la tendríamos que haber cortado. Ipso facto. De un tajo. Y es que con las cosas de comer, ya lo decía mi madre, no se juega. No somos el culo del mundo. Ni mucho menos y aunque nos lo quieran hacer creer haciéndonos comulgar con ruedas de molino. Somos eficaces y solidarios. Que nadie nos desmerezca.