La puntilla final

Las líneas que se me permiten cada dos semanas en este espacio, a veces y solo a veces no coinciden en el tiempo con ese tema que tanto da que hablar. También, a veces, ocurren luego otros acontecimientos reseñables que van tapando al anterior, por importante que sea, hasta que se olvida. Sin embargo, no debemos dejar pasar, después de más de una semana, el escándalo de Ferreras, Inda y Villarejo.

Y es que en España estamos ya tan acostumbrados a los escándalos políticos y monárquicos, a la corrupción y, sobre todo, a que estos tengan pocas consecuencias reales que, a pesar de la gravedad del asunto, han pasado los días sin que el tema siga en el candelero. Unos audios que demostraban cómo el periodista de la, para muchos, 'tele de Podemos', reconocía estar dando una información falsa, en colaboración con la misma Policía, sobre una supuesta financiación ilegal del partido morado. Una noticia que, sin duda, afectó directamente en el devenir de las elecciones generales de 2016.

Y la cosa es para que siguiera en el candelero durante mucho tiempo más. Cuando la basura y los residuos salen a flote, se debería hacer algo de verdad para limpiarlos, pero no. Las cloacas de las que Pablo Iglesias llevaba tanto tiempo hablando resultaron ser tan reales como la propia corrupción. Todo un entramado mediático que hace que quien se sienta a ver la televisión vaya formando en su cabeza la idea que desde arriba quieren, sin que ni siquiera se dé cuenta. Un asombroso descaro y una puntilla final al ejercicio de una profesión que está herida de muerte desde mucho antes de lo que creemos.

Un escándalo tan vil y repugnante que ha dado la vuelta al mundo, mientras aquí los medios oficiales han hecho la vista gorda, al igual que esos políticos que se llenan la boca a diario con la palabra libertad. Ni una sola mención a este capítulo denigrante para la supuesta democracia y la prensa de un país que nunca dejará de sorprendernos para mal.