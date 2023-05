Que no rajéis más. Que, al final, pasa el tiempo y tenemos en la frente más arrugas de las que deberíamos. Que no rajéis. Que la vida vuela y al final solo queda el recuerdo de unas pocas horas. Que paréis, que respiréis, que dejéis de tener siempre las armas cargadas, que no sois bandoleros a caballo. Que, cualquier día, esas armas, llenas de mal rollo y frustración, se os van a disparar en un pie y vais a ir cojeando el resto de vuestras vidas. Que no es normal tanta paranoia, tanta comparación y tanta ‘pureza’. ¿Qué es la pureza? La pureza no será lo que vosotros queráis.

Días hace que finalizó la segunda Feria del Caballo pospandemia, con la que algunos y algunas se muestran exageradamente contentos -haciendo alusión, sobre todo, al aforo, como si de la cantidad de gente que va a un sitio dependiera su calidad-, mientras que otros llevan desde el primer día quejándose de casi todo. Y lo hacen, normalmente, a través de las redes sociales; ese megáfono que habría que quitarle a más de uno porque, en lugar de servirle para exponer cualquier opinión, parece que le dan constantemente al botón que activa su desagradable sirena, que lo único que hace es molestar.

Que no rajéis más. Que no comparéis más. Que si la Feria de Sevilla se vive de una forma, esta se vive de otra, y el que de verdad es ‘disfrutón’ va a saber sacarle partido a las dos, y el que no elegirá la que más le guste o se quedará en su casa jugando a la Play. Que dejéis a la gente ponerse un traje de chaqueta o una camisa de colores, si quiere, que en eso consiste nuestra libertad. Que si -a partir de ciertas horas- la gente lo que quiere es tomarse un vaso largo y bailar moderno, que tenga la opción -y lo dice uno que, en este sentido, prefiere la tradición-. Al igual que la tienen de ver y escuchar buen flamenco -solo hay que saber encontrarlo-. Que si la bilis que lleváis dentro os impide ver que los tiempos avanzan, mala suerte la vuestra. Aquí siempre habrá sitio y gente pa tó.