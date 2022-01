¿Habrá reconciliación?

Han pasado ya casi dos semanas de la publicación de las imágenes de Iñaki Urdangarin de la mano de Ainhoa Armentia, pero el asunto sigue manteniendo plena actualidad. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido el romance y las últimas palabras del abogado del ex jugador de balonmano no hacen más que subir el nivel de enigma. Pascual Vives ha concedido una entrevista radiofónica en la que actualiza en qué punto está la relación de Urdangarin con Cristina de Borbón.

El letrado sorprende muchísimo al despejar cualquier atisbo de divorcio y habla de "un impasse, claramente". Vives se refiere al comunicado oficial que los dos dieron como "un tema que han acordado ellos dos. No es un cese, no hay ningún documento firmado, es un tiempo que ellos se dan con esta interrupción de su relación matrimonial que ha sido de mutuo acuerdo. Tampoco se han marcado ningún plazo concreto", señaló en el programa El Món de la emisora catalana RAC1.

De hecho, el único comunicado público es el que enviaron para anunciar su nuevo estado como pareja, pero parece ser que la infanta Cristina es la que se resiste a dar por concluido su matrimonio, a pesar de la deslealtad de él. Mario Pascual Vives sostiene que el único fin del matrimonio al hacer públicas estas líneas era "demostrar que ellos dos pueden llegar a un acuerdo por sí solos", pero admite que a efectos prácticos "ha podido dar pie a la confusión".

Visto así, el escenario cambia. Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, según el abogado de él, lo que han hecho es abrir un tiempo de reflexión para ver si continúan con su matrimonio o por el contrario lo liquidan definitivamente: "Puedo decir lo que no es. No es un cese, ni es una separación, ni es un divorcio, sino que es un tiempo que ellos se dan, cada uno reflexionará y sentirá", señala Vives. El letrado, por su parte, manifiesta que siempre ha visto una "relación correcta" entre ellos, "sin ningún incidente o cuestión que lleve a pensar en fisuras ni grietas en la relación".

Sobre una reconciliación entre Iñaki y la hija de los Reyes Eméritos, explica: "yo puedo pensar en mi fuero interno que me agradaría que pasara eso, pero a lo largo de los años, lo que me agradaría que pasara no ha sucedido".

Además, el abogado ha dado detalles desconocidos de la vida actual de su cliente, completamente alejada del lujo. "Si no estoy equivocado, creo que cobra menos de 1.000 euros al mes por su empleo. Hasta donde sé, no tiene grandes gastos habituales y no tiene vehículo propio. Vive de su madre y de su mujer, que es quien se hace cargo de sus cuatro hijos". Sorprendente.