¿Quién es el responsable de lo ocurrido en el palio de la Esperanza?

Sobre el comunicado de Álvaro Barba Hidalgo quisiera manifestar alguno de sus puntos. Comienzo diciendo que no estoy de acuerdo con su manera de percibir la culpabilidad de lo ocurrido en la Madrugada argumentando que desde el primer relevo en la calle Santa María se da cuenta de que no han acudido todos los costaleros. Según las noticias que yo tengo no puede ser cierto que se dé cuenta en la calle Santa María cuando antes de salir de San Francisco ya le faltaban costaleros.

Independientemente de esto, siempre según las noticias que me llegan, Álvaro Barba tan solo ha ensayado dos veces con el paso de palio, viéndose claramente en las dos ocasiones que la cuadrilla no podía con el peso debido, seguramente, a sus cortas edades. Y para culminar el despropósito, cuando realizan la prueba con el palio totalmente montado, tan solo consiguen avanzar un poco más de la capilla del Voto.

Por todo lo anteriormente expuesto, Álvaro, no puedo dar por validas tus explicaciones y sencillamente tenías que haber dicho desde el primer momento que, sintiéndolo mucho, tu cuadrilla no estaba capacitada para tal labor.

Además, ante los hechos acaecidos, no hace falta un comunicado para darse cuenta de que Álvaro tiene gran parte de culpa de lo ocurrido. Pero tengo que manifestar públicamente que pienso que el máximo responsable de lo ocurrido es el Hermano Mayor junto con su Junta de Gobierno dado que, con lo ocurrido en la Madrugada, no pueden manifestar ninguna sorpresa debido a que ya se lo habían advertido cuando se produjeron los primeros ensayos y se veía claramente que la cuadrilla no estaba capacitada físicamente para poder llevar sobre sus hombros nuestro paso de palio. Simplemente no podían con su peso a lo cual hicieron caso omiso. Lo ocurrido esta Madrugada con nuestra Hermandad, que yo sepa, no tiene precedentes.

Por lo tanto, pienso sinceramente que hacer público el comunicado de Álvaro Barba no puede eximir de la gran irresponsabilidad e incompetencia que han tenido en este asunto tanto el Hermano Mayor como su Junta de Gobierno. Espero y deseo por el bien de Nuestra Hermandad asuman sus responsabilidades y presenten su dimisión lo más prontamente posible. Quede claro que yo personalmente no tengo nada en contra de ninguno de ellos. Pero ante lo ocurrido no pueden seguir con unos cargos para los cuales, simplemente, no están capacitados.

Así que en mi humilde opinión deben tener la decencia de convocar urgentemente un Cabildo Extraordinario, para poder escuchar las explicaciones que todos los Hermanos nos merecemos y como acto final al Cabildo presenten sus renuncias.