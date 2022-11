Las riquezas de las basuras

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2019 en España se recogieron 22,8 millones de toneladas de residuos, de los cuales 5 millones de toneladas fueron residuos separados por clases. Desde 2010 los datos han bajado en la recogida de residuos. Ha bajado el volumen de residuos. ¿Estamos mas despreocupados por el medio ambiente?

Siendo Alcalde de Córdoba, D. Julio Anguita, habló de "las riquezas en las basuras" en la década de los 80 del siglo pasado. Me sorprendió la teoría del reciclaje, de los años de la obsolescencia programada por los fabricantes. Roger Garodí, filósofo en la Sorbonne, ya planteó , muchos años antes, la necesidad del reciclaje y el aviso de que el sistema capitalista de consumo se agotaría arrastrando a los ciudadanos

¿Jerez está sucio? Depende de las zonas. La recogida de residuos no funciona bien. Los ciudadanos contribuimos en el coste de la recogida de residuos urbanos, y sin embargo la limpieza de la ciudad, de los carriles, del espacio de los contenedores en los barrios está mal. La empresa concesionaria tiene limpios los distritos de rentas elevadas y los espacios del centro de Jerez. En los distritos de clase media y trabajadora, la acumulación de basuras, y la limpieza de los contenedores es mala. El beneficio de ser ciudad, ¿Es distributivo? Por la limpieza viaria parece que no. ¿Está cumpliendo el pliego de condiciones la empresa adjudicataria? Parece que no.