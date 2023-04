Una de romanos

N UESTRA Semana Santa ha ofrecido este año, 2023, importantes incorporaciones e incluso destacadas novedades; la más notable sin duda la recuperación de la jornada del Sábado Santo, suprimida hace ya mucho tiempo para adaptarnos - lo he dicho por activa y por pasiva- a lo dispuesto sobre ese día por el Concilio Vaticano II, a cuyo amparo legislativo canónico nació la Diócesis de Asidonia-Jerez…

Pero junto a dicha necesaria recuperación, también algunas Hermandades han enriquecido sus pasos o su patrimonio con la incorporación de ciertas figuras complementarias como la del Perdón, de nuestro recordado escultor Francisco Pinto, colocando la imagen de Dimas y Gestas, junto a su joven Crucificado, o la de la Salud de San Rafael con el soberbio Centurión romano junto a la magnífica talla de Jesús camino del Calvario o la bellísima dolorosa María Santísima de la Trinidad, de Humildad y Paciencia, aún por salir en procesión y por supuesto, singular y destacable, la Guardia Romana de Jesús del Consuelo, de la Hermandad del Transporte, con sede en la Basílica patronal de la Merced, recuperando aquella desaparecida Centuria que lo acompañaba por las calles jerezanas y que se había perdido hace mucho tiempo…

Y aunque ya he escuchado algún comentario crítico con la presencia de la mencionada Guardia en el cortejo "transportista", pienso que bien merece el intento el reconocimiento y el aplauso por tratar no solo de recuperar ese elemento simbólico en la Hermandad sino rendir con ello tributo filial a quién en su día estuvo al frente de la Cofradía y se afanó por su crecimiento y consolidación, algo que sin duda para quién esto escribe habrá impulsado al autor del empeño que además ha tenido el atrevimiento de someterse al escrutinio público presidiendo el desfile por las calles de Jerez, siendo un personaje sobradamente conocido por su actividad empresarial…

De lo del desastre del incumplimiento de los horarios establecidos para muchas Hermandades, que han caminado a su aire y para lo que deberían tomarse medidas que corten de raíz este caos, en años venideros, no me ocuparé hoy en profundidad aunque tal vez lo haga mas adelante, como tampoco me detendré en este apresurado balance de nuestra conmemoración pasional en las deficiencias de la estructura de la llamada carrera oficial, la lamentable estampa de la suciedad de nuestras calles; en la que es cierto que se habían instalado numerosos contenedores de basura aunque han faltado empleados de la limpieza que intervinieran en el momento evitando la acumulación de los desperdicios; suciedad a la que con su incivismo contribuyen bastante ciudadanos; que después culpan al Ayuntamiento, el complicado y mal funcionamiento de los pasos para poder cruzar la carrera oficial o por hablar de otra cosa, referir el anticuado sistema que se utiliza por nuestra Unión de Hermandades para el pago y distribución de las acreditaciones de sillas y palcos, lo que motiva unas absurdas colas en la sede de la misma a la hora de la recogida del dichoso cartón acreditativo…

Cabe esperar, por tanto, por una continuada mejora de la Semana Santa de Jerez, que todo esto se mejores o resuelva, que hoy domingo solo resta para mí, desearles a los lectores, una Feliz Pascua de Resurrección.