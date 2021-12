La ruptura impensable

Como si me hubiera enterado de que Romeo y Julieta no se suicidaron sino que se pusieron los cuernos. Así me sentí al conocer la ruptura de Christian Gálvez y Almudena Cid. ¿Cómo una pareja tan empalagosa puede separarse? La noticia es desconcertante. A ver, yo no les soportaría ni en un trayecto en autobús, pero el presentador y la ex gimnasta parecían hechos el uno para el otro.

A esta separación se unen dos nuevos noviazgos: el de Bárbara Rey y Bigote Arrocet por un lado, y Alba Carrillo con José Antonio Canales Rivera por otro. O los planetas se han alineado mal, o mucho me temo que esta pandemia nos está volviendo un poco locos. Echémosle la culpa al coronavirus.

Pero Alba Carrillo parece el aliño de todas las ensaladas pues mientras buena parte de la opinión pública seguía intentado digerir la noticia de la separación de Gálvez y Cid, una de las parejas de la crónica social que parecía más consolidada, va el programa Sálvame y destapa que el presentador podría haber puesto sus ojos en la ex de Feliciano López. Esta mujer no para.

Lo cierto es que desde hace tiempo vienen sonando rumores de que la colaboradora de Ya es mediodía podría estar interesada en un presentador de Telecinco, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha dado a conocer su nombre. De hecho, según ha revelado Kiko Hernández, alguien del equipo del susodicho programa le ha pedido el número de Christian Gálvez, y todo apunta a que la intención era hacérselo llegar a la ex modelo.

Por lo visto, el matrimonio de Christian Gálvez y Almudena Cid atravesaba una crisis desde hacía un año e, incapaces de solventar sus diferencias, han decidido que lo mejor será tomar caminos separados. No ha sido decisión de un día; llevan meses sosteniendo una convivencia que no les beneficia a ninguno de los dos. El motivo, al parecer, es que los intereses de ambos han cambiado. No hay terceras personas. Al menos de momento.

El ex presentador de Pasapalabra se dedica ahora a escribir y ha emprendido otros proyectos empresariales, mientras Almudena se ha embarcado recientemente en el mundo de la interpretación. La pareja que tuvo un amor a primera vista en un programa de televisión ha decidido poner fin a su etapa como matrimonio tras 15 años de relación. El tiempo ha hablado.

La pareja no compartía propiedades ni gestionaba empresas juntos. Tampoco han tenido hijos. Su ruptura ha supuesto una sorpresa pero su divorcio será sencillo, al menos en términos económicos. Nunca han querido mezclar negocio y placer, y esta circunstancia hoy en día les ayudará a la hora de encarar una ruptura que parecía impensable hace unos meses.