Una vez pude ver en Asturias cómo una vaca se subía a otra y se restregaba fuertemente contra ella. “Esa vaca tá tora” dijo alguien en bable, con normalidad. Hoy se reconocen más de 1.500 especies en el reino animal con comportamientos homosexuales. Es algo natural, no una perversión viciosa.

La evolución de la especie humana ha sido lenta y difícil. Especialmente en los primeros tiempos, el objetivo era simplemente sobrevivir. El alumbramiento de nuevos seres era, en general, bienvenido pues suponía más brazos para trabajar y defenderse y, también, para concebir de nuevo en un ciclo sin fin. De ahí que las conductas no destinadas a procrear, como la homosexualidad, se despreciaran. La evolución cultural forma parte de la esencia de la evolución humana y, al menos en nuestro entorno, pocos comulgarían hoy con la idea de que hay que aprovechar la sexualidad solo para procrear, y no tanto para amar. Lamentablemente, estos pocos están mayoritariamente en ámbitos religiosos y de ultraderecha sociopolítica, aferrándose a textos escritos hace unos 3.000 años y a eso llamado tradición que tantas veces sirve para frenar el progreso.

El Papa Francisco ha dado un pequeño paso – quizás pequeño, pero paso– en su declaración “Confianza Suplicante (Fiducia Confidens)” admitiendo la bendición personal de parejas homosexuales. Inmediatamente, grupos ultras de curas y laicos han salido a degüello pidiendo su retirada. Para ellos salvar almas es aferrar y enjaular conciencias y vidas ajenas señalándoles a quien amar. Pero no son solo homosexuales: también, entre otros, divorciados, parejas de hecho, curas y monjas con pareja, etc. Por eso cada vez más gente, cuando hablan, se encoge de hombros y aman en conciencia a quien quieren. Lo que dicen los talibanes ya no les importa.