El sistema sigue igual

Hace menos de una semana, el mundo entero pudo conocer la noticia de que Marta Ortega, hija menor del todopoderoso dueño de Inditex, Amancio Ortega, pasará a tomar las riendas del imperio de su padre a partir del 1 de abril de 2022. Como siempre, opiniones de todos los tipos comenzaron a abarrotar las redes sociales y las discusiones entre defensores y detractores del fundador de Zara, entre otras, se hicieron automáticamente tendencia.

Volvió a salir a la palestra el tema de las famosas máquinas de protonterapia que Amancio dona altruistamente, según algunos, y para lavar públicamente su imagen por la evasión de impuestos en España, según otros. Una controversia que estará siempre en los debates de barra de bar que tanto gustan en este, nuestro país.

Es normal que la heredera de Zara sea la hija del fundador. Una persona que, según dicen, ha sido indispensable en la creación de imagen y marca del grupo desde prácticamente sus inicios. Ahora bien, de ahí a vender como noticia que empezó doblando ropa como una dependienta más y que ha llegado hasta donde está gracias a su esfuerzo, hay un trecho. Resulta incluso gracioso que se obvie algo tan evidente como que es la hija del dueño.

Es evidente que Zara terminaría en manos de los descendientes, pero no deja de revolver un poco el estómago el hecho de tener que tragarnos el discurso de que el esfuerzo da resultados de este tipo. No. No todo el que se esfuerza y fracasa tres veces triunfa a la cuarta. Cansa ver a gente como Gerard Piqué, multimillonaria gracias a su talento y esfuerzo deportivo, vender el discurso del triunfo en la vida desde una posición extremadamente acomodada, como la suya. Sin pretender quitar mérito a nadie, hay miles de ejemplos de valentía y sacrificio mucho mayores que los que estos van predicando.

Se trata de un sistema que perpetúa las grandes diferencias y que seguirá siempre igual. El esfuerzo siempre será menos esfuerzo con un empujón millonario por detrás.