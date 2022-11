El socialismo de las rebajas

No es que las leyes no puedan cambiarse; que incluso además de conveniente a veces resulta necesario, para mejorarlas o perfeccionarlas; claro que en el debate que ahora ocupa a nuestro país la propuesta de los socialistas recuerda bastante a lo que decía uno de los famosos hermanos Marx, de otra época, sobre todo tras las presiones de los propios socios de gobierno y no digamos las de los independentistas catalanes a los que parece, según el ministro de la presidencia, tendríamos el resto de los habitantes de la vieja piel de toro que agradecerles su disposición a no quebrar por ahora la unidad territorial y todo ello nos trae a la memoria, como queda anteriormente sugerido, lo que manifestaba Groucho Marx, de acuerdo con la propuesta social comunista de la rebaja de penas por el delito de Sedición que ahora, según los que nos gobiernan, pasará a llamarse, "a la europea", para que sea aceptado por algunos países del viejo continente como reiteradamente nos dicen quién preside el Ejecutivo y su ministro de la Presidencia, el tal Bolaños, al que en alguna ocasión me gustaría escuchar hablar de la oposición política y especialmente del PP con un mínimo de consideración ya que cada vez que abre la boca es para arremeter, supongo que siguiendo las directrices que le marca su jefe, contra los "populares", lo que representan y desde luego de su papel como la "derecha fascista" con la que resulta imposible siquiera dialogar…

Y en este ejercicio dialéctico, que a uno le suena como aquella célebre frase, atribuida a Groucho Marx, "estos son mis principios; si no le gustan tengo otro"; que incluso han recogido en este Diario, en su gráfico chiste, Miki y Duarte; aquí nos adaptamos a cuanto contribuya a garantizar, no ya a la aprobación del Presupuesto del Estado próximo, sino a lo que posibilite la continuidad en el ejercicio del poder de la coalición gobernante y de manera especial de quién la preside que ha demostrado "adaptarse" a cualquier exigencia que se platee por parte de quienes con sus votos garantizan la continuidad de un gobierno de coalición que nació con un televisivo abrazo entre Sánchez y el frustrado profesor de Política de la Complutense, que reina en Galapagar desde entonces…

Y es que eso de Sedición, a lo que ahora añadiremos ese pequeño desliz de la Malversación; que no solo beneficiaría a los políticos golpistas catalanes sino de paso - como quién no quiere la cosa - a los "nuestros" de Andalucía que crearon los llamados ERES y que están a punto de ingresar en prisión bastantes de ellos y así, todos contentos…

Total, un par de "arreglitos" legales, contra los que se ha alzado la mayoría de la opinión de los juristas de nuestro país, que por supuesto podrán mejorar cuando finalmente desde Moncloa se logre, de una vez, el control del llamado Consejo del Poder Judicial, que ya está bien el tiempo que lleva controlándolo la derecha del PP, que nunca está contenta con lo que tiene…

¡Lástima de país! Que vivió una vergonzosa guerra civil y que ochenta años después es incapaz de aceptar que, desde el odio, la revancha y la confrontación, que no solo se ejercen en un lado sino lamentablemente en ambos, son imposibles el progreso y la paz, el deseado reencuentro definitivo de las llamadas dos Españas, que se logró en los Pactos de la Moncloa, esos que muchos sectarios se niegan a reconocer como el verdadero "parte" final de la contienda ya que su anhelo no es otro que el se sustituir el llamado "régimen del setenta y ocho" por el que socialistas y comunistas intentan establecer ahora en estos primeros años veinte del actual siglo…

Y como vienen elecciones, cada cual a lo suyo y no pocas personas confiadas en que, en municipales y generales, vuelva a repetirse la mayúscula sorpresa de las autonómicas andaluzas, lo cual ni es tan seguro y desde luego está aún por ver, por lo que la confianza puede ser la que al final acabe frustrando tantas expectativas.

Pero está claro que algo habrá que hacer, desde el sentido común para que, por encima de las ideologías confrontadas permanentemente, España sea posible…

Esa es la tarea. Ese, el reto.