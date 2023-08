Cel próximo 22 de septiembre, la magia tomará forma en los Claustros de Santo Domingo, a través del concierto solidario “TODOS CONTRA EL CÁNCER”, organizado por la AECC de Jerez (Asociación española contra el cáncer).

Cuando escribo estas líneas prácticamente no quedan entradas disponibles. El público de Jerez sabe lo que es bueno. Apenas salió el cartel y nos quedamos sin entradas.

Me gustaría irme al otro barrio, cuando toque, aprendiendo cada día cosas nuevas. Y digo esto porque el contacto estrecho con los artistas de esta noche me está enseñando muchísimo. He aprendido que sólo llega al público lo que el artista entrega en el escenario. Ahí se establece una corriente de comunicación difícil de describir. Muchos artistas tienen una técnica depurada y bien construida, y eso es lo que transmiten. Pero en este caso, nuestros protagonistas tienen, además, arte, sentimiento y un corazón que no cabe en los Claustros.

Ellos son Rosario Montoya “La Reyna Gitana” (pasión, fuerza, sensibilidad a flor de piel y conocimiento), Jesús Méndez (jondura, estirpe y pureza que bebe en las raíces del flamenco), Felipa del Moreno (quejío, compás, duende, gitanería, abriendo nuevos cauces) y Maribel Ortega (dulzura en la voz, sentimiento y corazón en las cuerdas vocales).

Todavía no me lo creo, me levanto y me pellizco cada día para soñar con este concierto irrepetible. Puede parecer difícil, y realmente lo es, el conseguir aunar tantas voluntades y tanto arte. Pero ellos lo han hecho muy fácil. No sólo son grandes artistas consagrados, sino mejores personas, que harán posible una noche lleno de emociones, sensibilidad y solidaridad.

Me gustaría poder detener el tiempo esa noche mágica, pero no es posible. Por eso me permito aconsejarte que reserves en tu cerebro (en una parte de él dicen que se guardan las emociones) un pequeño espacio para albergar lo que estoy seguro sentirás ese día. Serán tantas sensaciones que, como pasa con nuestro vino, es necesaria una decantación. Así quedará este concierto en tu recuerdo de manera imborrable.

Desde la AECC de Jerez queremos decirles gracias desde lo más hondo de nuestro corazón por tanta generosidad. Y también nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Jerez (que siempre está a nuestra disposición), a los medios de comunicación (que nos prestan su altavoz para llegar a la sociedad) y a todos los que colaboran para hacer posible este concierto excepcional.

He dejado para el final el reconocimiento a nuestros voluntarios y profesionales. Ellos son el latido de nuestra asociación, el eje vertebrador de todo lo que hacemos, la columna vertebral de la lucha contra el cáncer en Jerez.

Rosario, Jesús, Felipa y Maribel son esta noche nuestros voluntarios de honor, nuestra piedra angular, nuestro corazón.

Y tú, querido lector, ¿qué puedes hacer? Tú puedes empezar desde ahora a cambiar el mundo. Vaya tela, estarás pensando que estoy loco. Empieza por cambiar tu pequeño lugar del mundo donde habitas: tu familia, tus amigos, tu entorno, tu calle… lo más cercano que vive en ti. Colabora con nosotros, te necesitamos, con una parte de tu tiempo o con tu ayuda económica, por pequeña que esta sea, recuerda que “un grano no hace granero, pero ayuda al compañero”.

Horacio Guarany nos legó un bello poema que Mercedes Sosa hizo eterno. El día 22 volverá a cobrar sentido en los Claustros: “Que se levanten todas las banderas/cuando el cantor se plante con su grito/que mil guitarras desangren en la noche/una inmortal canción al infinito/ Si se calla el cantor, calla la vida”