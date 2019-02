Ha sido siempre una palabra que me ha encantado: entretiempo. Sobre todo cuando se utiliza para ese momento en el que el jersey sobra pero la camisa o el polito se quedan cortos. Lo he escrito separado. Entre tiempos. Me refiero a que estamos en ese punto en el que Jerez vive sus días de una forma, digamos, especial. Casi toda la provincia está sumida en sus ansias carnavaleras, en vivir esos días previos a la llegada de la Cuaresma el próximo 6 de marzo. Mientras tanto, en este rincón del sur, quien más quien menos empieza a pensar en cofrade, ya sea para ir preparando sus vacaciones de Semana Santa, ir buscando la túnica y las sandalias o, por el contrario, divertirse un rato con las peleas cofrades que, dicho sea de paso y con todo el respeto, son para no echar gota. Ustedes me entienden. En estas semanas somos, los jerezanos, bichos raros en medio del dispendio de Don Carnal. Pero nos mantenemos. Ya llegará mayo, cuando la Feria haga que todos los que nos rodean marchen a pie cambiado. Es así. Si no fuera por esos contrastes todo sería muy aburrido.