Con total impunidad

Que los políticos no piensan en los ciudadanos y que sólo les interesa su personal permanencia en el puesto de mando es la única verdad de todo lo que nos rodea. Lo demás es mentira. El Señor Presidente engañó desde antes de que los cambalaches políticos le subieran al cargo. Habló de que el líder de otro partido le produciría insomnio y, para su beneficio, le dio, nada menos que la Vicepresidencia. Mintió con la realidad de la Pandemia y buscó adhesiones espurias para seguir sentado en lo más alto. Mintió con los muertos, mintió cuando, en junio, con toda la desfachatez del mundo, dijo aquella imbecilidad de que había vencido a la Pandemia - ojo a los imbéciles que como afirmaba Balzac "un imbécil que no tiene más que una idea en la cabeza es más fuerte que un hombre de talento que tiene millares", y este sólo tiene una idea: permanecer en el cargo a toda costa -; mintió con las ayudas, mintió con las perspectivas económicas, mintió con los datos; siguió mintiendo con el número de fallecidos; mintió y mintió. Dio plácemes, para seguir estando en el poder, a los más indeseables de la política y siguió mintiendo. Permitió mentir a la Vicepresidenta, pobre mujer, equivocada, patética, engañada y hasta inculta - cuando fue Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, sí toda una Consejera de Cultura, afirmó a boca llena que había descubierto al gran Pablo Ruiz Picasso con el nuevo Museo de Málaga dedicado al pintor -. Eso es lo que tenemos. Los ciudadanos no nos merecemos a esos políticos. Cómo nos vamos a merecer a un señor - todo un Vicepresidente de una nación que fue sabia y culta - que se rige por la verborrea, el cinismo, la mentira, la vacía palabrería, la sinrazón, la desfachatez, el egocentrismo… Da igual que la lista de muertos cada día sea más grande, da igual que los hospitales sigan saturándose, da igual que el número de vacunas sea escaso, da igual que el paro sea una borrasca con el color del miedo a punto de descargar con fuerza. Aquí el interés personal es lo que prima.