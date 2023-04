Ya están tranquilos los del Sábado Santo

Y me pregunto yo, ¿a partir de ahora, de quién "rajarán" los que suspiraban por la recuperación en Jerez de la jornada del Sábado Santo…? que ya no está al frente de la Iglesia jerezana el Pastor sobre el que se fundó la Diócesis, en el lejano año 1980, al que tantos no supieron entender, no solo en esto cómo en tantas otras cosas, del que incluso algunos de los suyos contribuyeron a "crucificarlo" - usted me entiende amigo lector - criticando su manera de ser y bastante de sus decisiones…pero así son las cosas y así suceden y naturalmente todo ello desde lo que llaman "fraternidad", que muchas veces; muchísimas veces más de lo que debería ser; resulta hueca…

Y es que "en Sevilla siguen teniendo procesiones", se argumentaba por los que oyen el sonido de un tambor y marcan el paso. Y digo yo que en otros muchos lugares también, pero si el Vaticano II ha declarado inhábil la jornada del Sábado Santo y estamos instituyendo una nueva diócesis, ¿acaso no es coherente adaptarse a la norma?… ¡ah, pero eso es cosa de Roma… ¡que está bastante lejos… ¿no? Pues eso.

Y que conste, para evitar malos entendidos, que el haber restablecido una jornada de la conmemoración pasional en nuestra ciudad, es algo que, a mí particularmente, me parece bien y hasta muy bien, ya que volveremos a tener el cierre necesario para vivir completamente la Pasión y Muerte de Jesús de Nazaret que en los últimos años se nos quedaba como incompleta, como tristemente se quedaba solo don Rafael, escandalosamente solo detrás de la urna del Santo Entierro, los años previos a su controvertida decisión que ahora, tantos años después, con suma elegancia y delicadeza, en su Decreto, don José nuestro Pastor ha justificado como igualmente ha dejado muy claro, para quienes quieran entender, que en los momentos actuales, ante el laicismo creciente de la sociedad - y Jerez no es en ello excepción - la Iglesia tiene que ser "una Iglesia de salida con vocación de Evangelizar"…

Y para quienes tanto clamaron por la vuelta del Sábado Santo, el reto evidente de responder a su restauración, como nueva jornada cofrade, participando en la procesión del Santo Entierro, acompañando al Cristo de las Almas, de la Hermandad Sacramental de Santiago y por supuesto vistiendo la túnica de su Cofradía; como ha dispuesto nuestro Pastor, en el cortejo del Santo Entierro, en su recorrido hasta la Iglesia Catedral y no tomando el camino de Sevilla como tantos años han hecho, incluso cuando aquí también lo tenían en la calle…

Así que bienvenida la recuperación de esta jornada culminante de nuestra Semana Santa; que ha sido restablecida "ad experimentum" y confiemos en que la respuesta sea digna para que no se diera el caso de que la prueba resulte fallida y se obligue a la autoridad eclesiástica a darla por suprimida "per séacula seaculorum…".

Amén.