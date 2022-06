Un triste trampolín

A menos de dos semanas para la celebración de las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía, una joven de dieciséis años se ha hecho viral en redes sociales por arrancar un cartel de la campaña política de Vox de la plaza del Banco de Jerez. Si bien cualquier zona de una ciudad no permite la pegada de carteles, muchos afirman que arrancarlos constituye un delito.

Una vez que el vídeo ha corrido como la pólvora, se han sucedido los insultos a la chica por parte del bando de Macarena Olona, con adjetivos tan agradables como "piojosa", "sucia", "perraflauta", "guarra" o "delincuente". Todo esto no hace más que resaltar el fuerte odio de estas personas a cualquier actitud que se oponga a la ideología de Vox y el resentimiento ante esta chica, que seguramente lo hizo más por hacer la gracia y llamar la atención en sus redes que por puro convencimiento político. Muchos instaban incluso a buscarla, para a saber qué avieso fin, olvidando hasta su minoría de edad, pero parece que todo quedó en una lluvia de insultos a en Internet.

Y ayer mismo, Santiago Abascal, la vicepresidenta de Vox Cádiz y el vicepresidente de Castilla y León -a saber qué pintaba este último aquí- se dieron un ligero baño de masas en la calle Doña Blanca, donde unas 500 personas movían banderitas de España mientras escuchaban a sus líderes. Un partido que usa la bandera nacional en su propaganda -algo que no está permitido-, que quiere acabar con las autonomías y en cuyos mítines no se ve ni una bandera de Andalucía ante unos comicios autonómicos, viene aquí a contar no sé qué historias de volver a hacer grande a España.

Andalucía, la comunidad más grande de España, solo será el trampolín de esta banda de ultraconservadores que usan el término 'progre' a modo de insulto, como si progresar fuera algo negativo. Es ahora cuando en Andalucía se debe dar un paso al frente y cortar las alas a un grupo de ultraderecha que, por desgracia, eligió el verde y el blanco como seña de identidad.