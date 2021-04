Una vacuna contra la vacuna

La palabra clave es 'trombo' y la utilizan como arma arrojadiza. La guerra comercial y de precios -con dudosas campañas de comunicación- para conseguir posicionamiento y liderazgo en la administración (y venta) de una u otra marca de vacuna está servida. La incongruencia y la contradicción, manejo de estadísticas, criterios de aplicación entre un país y otro en cuanto a las edades de sus receptores están dando como resultado una auténtica situación de desorientación, inseguridad, desconfianza, vulnerabilidad, indefensión y caos en la población.

La fuerza de las farmacéuticas no da lugar a dudas con los gobiernos como palmeros de esta insensatez que no intervienen con diligencia para generar tranquilidad y confianza. El miedo y la preocupación se ha instaurado tanto en la población que la ha recibido como en la que queda por recibirla. Si nos paramos un momento veremos que, por 'arte de birlibirloque' o magia, coincide que la vacuna de Janssen (filial de Johnson & Johnson) y AstraZeneca son las vacunas más baratas y curiosamente son las dos que están recibiendo los 'ataques' con campañas de comunicación generando dudas por posibles riesgos de trombos después de su administración. ¿Las otras marcas mucho más caras no han tenido casos destacables de trombos o es que no han trascendido?

Hagamos un pequeño análisis de precios y que cada uno saque sus propias conclusiones: según fuentes oficiales y medios consultados que han publicado estos datos, los precios de las vacunas oscilan de este modo: Moderna, treinta y un euros cada dosis (dos dosis); Pfizer, diecisiete euros cada dosis (dos dosis); Oxford-AstraZeneca: tres euros cada dosis (dos dosis), Janssen sólo necesita suministrar una sola dosis y cuesta ocho con cuarenta y un euros.

Pues nada, ahí tenemos un 'pequeño' dato o indicador para intuir una de las causas que podrían motivar tanta campaña para generar dudas razonables… Por otro lado, ¿conocemos de verdad las estadísticas de la incidencia, sin aplicación de vacuna, de los tromboembolismos en la población?

En fin, lo más importante es que muy pronto podamos hablar de la pandemia como algo controlado, que todos estemos vacunados y a salvo, que empecemos a hablar de esta etapa en tiempo pasado. Ojalá sea así. Mientras tanto, mucho estamos tardando en crear una vacuna contra el esperpento, contra la insensatez, el oportunismo local y la mediocridad nacional.

Mientras nos debatimos entre la vida y la muerte, la ruina o la supervivencia económica, muchos de nuestros dirigentes llevan más de un año en chándal con el norte y el pulso perdido a la realidad. Aquí en nuestro pueblo, ¿llegará el 'efecto Toni Cantó' a Jerez? En Madrid, 'El Coleta' no pierde comba y pide los finiquitos, liquidaciones e indemnizaciones por haber sido vicepresidente del Gobierno de España. Vicepresidencia conseguida de imposturas maneras, levantando además, para entrar en política, la bandera de los pobres para hacerse rico. Y digo yo, así como el que no quiere la cosa… ¿No hay una vacuna para eliminar a estos 'bichos?

Y vaya usté condió.