A simple vista, EEUU ha ido ampliando su prima de valoraciones en los últimos años. Tomando como referencia el múltiplo más utilizado, la relación precio/beneficios, el S&P 500 cotiza a PER 20,6x y el Europe Stoxx 600 a 13,6x, dando la falsa impresión de que sus acciones estarían sobrevaloradas o que las de Europa y de Asia-Pacífico estarían infravaloradas.

Sin embargo, casi toda esa brecha se debe a una estructura sectorial que ha ido divergiendo enormemente. Las tecnológicas pesan ya más del 40% en EEUU, pero apenas el 10% en Europa, con unas bolsas aún dominadas por negocios de la vieja economía como financieras, industriales, eléctricas y empresas de consumo. Solo el sector de Farmacia y Salud tiene pesos similares, próximos al 15%.

Hemos realizado un simple ejercicio de calcular cuáles serían los múltiplos agregados si ambos mercados tuvieran las mismas ponderaciones sectoriales (es decir, pesos de EEUU con múltiplos de Europa o viceversa) y depurando los efectos de Amazon (que suma casi 1,0x al PER agregado) y de las diferencias contables en las inmobiliarias (cerca de 0,5x).

La conclusión es que, con las tecnológicas en múltiplos similares, EEUU cotiza con una prima real próxima al 10%, en línea con la media histórica, y justificable por su mayor crecimiento económico, menor presión regulatoria y fiscal, y por la mayor flexibilidad de las empresas.

Así que la estrategia EEUU vs Europa no debe basarse en una supuesta anomalía en las valoraciones, sino en las preferencias sectoriales. No conviene estar demasiado infraponderado en EEUU, y solo las financieras y energéticas estarían injustificadamente baratas en Europa.