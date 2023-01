En política, como en tantas otras cosas, que el viento sople a favor o en contra es fundamental. El próximo mes de mayo se celebrarán elecciones municipales y las siglas, más que nunca, se van a ver beneficiadas o perjudicadas por los vientos.

A Mamen Sánchez, que se ha revelado como una eficaz administradora, le toca sufrir el viento en contra. Este 'New-PSOE', más escorado a la 'esquerra' independentista que a la socialdemocracia, no se entiende en Andalucía y por eso la ha perdido. El galán de la Moncloa no calcula que al socialista del sur no le molesta ser español, pero sí que haya españoles que se crean mejores que los andaluces. Mucho ingenio habrán de echarle los socialistas de aquí para explicar que su plana mayor duerma en prisión mientras que los adversarios independentistas campeen a sus anchas, libres e indultados.

Al PP, por el contrario, le sopla el viento a favor. Buena parte de la población está en cumplir el deseo expresado por el Sr. Sánchez de pasar a la historia, pero lo antes posible. Al PP lo van a votar tirios y troyanos. Unos con fruición y otros por aquello del voto utilitario. De modo que, viento en popa a toda vela, el bergantín popular.

Vox será nuevo en la plaza y, de momento, calma chicha. Son tantas las ganas de que Sánchez pase a la historia que muchos simpatizantes de Vox, aún con la nariz tapada, votarán PP. Solo un candidato atronador -que no se espera-, o una significativa metedura de pata del PP podría justificar un vendaval para los de Abascal.

Incluso se habla de la irrupción en escena de don Pedro Pacheco. No tanto con ansias de victoria, sino para obtener algún botín imprescindible para ser llave de gobierno. De lograrlo, podría venderse a los cuatro vientos.

'Adelante Jerez', que sufre el viento nacional en contra, irá 'patrás'. Y Ciudadanos, según parece, se irá a tomar viento fresco.