La violencia asesina

En un viaje a Francia en el tren nocturno "Puerta del Sol", ya desaparecido, me tocó un compañero de viaje norteamericano. Hablamos de su país y de la visión de España que tenía. Se sorprendió que mi visión de EEUU era la de un país violento. Y sigo pensando que lo es. En justicia pienso que la mitad de la ciudadanía es luchadora por los derechos civiles, la igualdad racial, de hombres y mujeres, contra las guerras de Vietnam, y similares.

He leído en The New York Times de 26.05.2022 un artículo de Nicholas Kristof en el afirma que es posible la disminución de los tiroteos masivos. Da unas estadísticas que reafirma el problema existente. Los jóvenes de 15 y 19 años tienen la probabilidad de morir por arma de fuego de 82 veces más que otros jóvenes de otros países parecidos. En Texa y Búfalo se puede comprar un arma a los 18 años. Por el contrario estos adolescentes no pueden comprar cervezas a esa edad. Otra estadística afirma que desde 1975 han muerto mas ciudadanos por arma de fuego que todas las guerras americanas.

La segunda enmienda aprobada el 15 de diciembre de 1791, dice que: "por ser necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien regulada, no se restringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas" Y esta enmienda es el problema. D. Trump estos días asiste al congreso de la "Asociación Nacional del rifle", ¡en Texas!, y que agrupa a millones de seguidores. "Tengo libertad de ir con quien quiera, de ir al sitio que quiera y tomar la cerveza que quiera". Es la libertad de Ayuso… y Trump.