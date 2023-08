Soy un apasionado de la música argentina, en especial de la música folklórica de ese país. Siempre me gustó investigar sobre el origen de los estilos y conjuntos que representa una de las mejores cosas que tiene Argentina: su música.

Desde el tango de finales del siglo XIX, propio de la Capital Federal, pasando por la música criolla característica del noroeste argentino, concretamente de ciudades como Salta, Jujuy y Santiago del Estero, hasta llegar al rock o indie-rock rosarino, rioplatense y porteño, encarnado en figuras y grupos como Fito Páez, Charly García, Andrés Calamaro o El mató a un policía motorizado.

De entre todos los estilos, amando todos en realidad, siento predilección por la música folklórica, sobretodo la que interpretó el grupo “Los chalchaleros” cuyo nombre está relacionado con el zorzal argentino que se alimenta de un arbusto llamado chalchal. También el lenguaje popular denomina “chalchalero” al sujeto vanidoso, que emula la actitud de esta ave, de porte erguido y pecho pronunciado.

Tuve el inmenso placer de conocer por casualidad a uno de sus miembros que tocaba el bombo, llamado Eduardo Polo Román, en un concierto de música criolla.

Eduardo, con cara de gato y bigote felpudesco, de tez morena y pelo blanco, al presentarme, me recibió con una sonrisa payadora-gauchesca que me trasmitió verdadera chanza y optimismo. Estuve charlando un rato con él y me supo mal no estar más tiempo ya que no era consciente entonces de la personalidad que tenía delante.

En una entrevista suya, Eduardo contó cómo, por un azar del destino, pudo integrarse en un grupo que por aquel entonces ya era conocido en todo el país.

Sus progenitores, recién terminados sus estudios, tenían los intereses propios de unos padres con respecto a un chico de Cafayate, localidad de la provincia de Salta, es decir, que marchase a la gran ciudad e hiciese carrera en un banco.

La problemática surgió cuando Eduardo junto con su maleta decidió portar su instrumento favorito.

Durante su estancia en la ciudad compaginó trabajo y afición, mediante el toque del bombo en un grupo. Finalmente quiso apostar por la música dejando libre su puesto en el banco. Sorprendentemente, al poco tiempo, el grupo se disolvió y la vacante quedó cubierta, así que no tuvo más remedio que determinar volver a su pueblo. Sin embargo, la noche anterior a su regreso, decidió ir a un recital de los Chalcha en la Capital y tras el mismo, entre bambalinas, saludó al miembro que por entonces tocaba el bombo y el cual le comentó que la temporada venidera quedaba vacante su puesto porque dejaba el grupo.

Eduardo , de manera inmediata , se ofreció como postulante y la plaza, tras un breve ensayo , le fue asignada por unanimidad.

Cosas del destino, a partir de aquellos días, Polo Román se convertiría en uno de los miembros principales y más queridos del grupo, viajando por todo el mundo, ganando dinero y haciendo lo que más le gustaba. En la entrevista también aludió a un amigo suyo que, durante su etapa estudiantil, siempre destacó por ser el más inteligente y guapo del pueblo , por el que pudo sentir sana envidia y que fue contratado por un banco a la vez que él. Al cabo de los años lo vio en el mismo lugar donde lo conoció, sin aparentemente haber hecho nada interesante y su reacción ante él no fue envidia, sino todo lo contrario. No cabe duda que, Eduardo, supo hacer gala de su nombre y puso música y alas a su vuelo de zorzal.