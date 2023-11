No creo que mi deseo íntimo difiera del que cualquier otro tenga por encontrar la verdad. De hecho, no tenerla es una verdad, si bien, relativa, que abre a otra mayor capaz de sostener este camino abierto y siempre rampante. ‘¿Qué es la verdad?’ Célebre pregunta de Pilato a Cristo, que no se percató de tenerla delante de su persona. Ciertamente, no vocifera profiriendo amenazas. Vuela, más bien, con las candelillas de la noche, luz delicada, imperceptible, cortés. Si quisiera imponerse, de inmediato desaparecería; parece ser que se revela de manera lábil, sutil, en precario, como es ella; acaso como deba ser.

Los hombres la han buscado como medida de su conducta; a pesar de haber errado en el intento, caídos y desarmados en el camino, nunca han sucumbido a ese empeño indestructible por encontrarla. Ahí me encuentro yo, crédulo de ella, la única, vértice de luz, capaz de unir a todos en todas partes. En cada momento de la historia sufre lo indecible; sigue ahí, sin embargo, nunca vencida, prevaleciendo a todo, aunque se nos vaya de las manos, de cualquier tiempo, huidiza a toda manipulación, confiando a su vez que sea el tiempo quien ponga en su sitio a la verdad misma.

Sea como fuere, considero que mi tiempo ha de ser un compromiso hacia ella, una aspiración inteligente y lúcida por conseguirla, una denodada vocación por abrazar la posibilidad de encontrarle a todo sentido ¿Hacia dónde apunta si no el conocimiento? A la verdad. En todas direcciones, en cualquier trayecto humano, que se precie de serlo, no hay otro fin a alcanzar que no tenga que ver con la verdad plena, tantearla siquiera. Es legítimo desear saber, para, sobre todo, saber a qué atenernos en la vida.

Decía Edith Stein que ‘quien busca la verdad busca a Dios, aunque no lo sepa’. En esa tarea me encuentro, como tantos otros, disperso en la parva de la mentira circunstancial, y queriendo cernir el grano de entre tanta broza. Se hace difícil no contemporizar con la falsedad que nos rodea, y aún más complicado no desistir en el agotamiento intelectual con que la incertidumbre corta las alas del porvenir.

La verdad, que debería resplandecer como nadie, se encuentra oculta por los nuevos dogmatismos emergentes que pretenden seccionar el cordón umbilical que todo hombre necesita con la trascendencia. Este es el drama: la mentira queriéndose erigir en dios; siendo que Dios es la verdad, y no hay verdad que no lo busque. La verdad, insisto, no se impone de manera acrítica y dogmática contra la razón, porque ni es oscurantista ni se apoya en los falsos mitos de antes ni de ahora. Es la invitación a seguir buscando, a romper esquemas y a indagar en el lugar del ser humano y en la razón de ser de su ser mismo. ¿No consiste en esto la misma actividad científica cuando intenta conocer las cosas y explicar la realidad? -Abro paréntesis –(mientras estoy en estas elucubraciones, llama a la puerta una madre angustiada pidiendo para una bombona de butano…)¡Qué prosaico abajamiento!- ¿Hacia dónde dirijo ahora la reflexión? He aquí la cuestión. Porque la verdad se dice de muchas maneras, como el amor. No todo se reduce a la ciencia, ni todo lo explica la teología, ni mucho menos la política. ¡Hay tantos planos, tantos niveles!

Las personas, las cosas, la ciencia, las múltiples disciplinas, las hipótesis, en fin, la realidad que nos desborda no es sino expresión de los innumerables caminos abiertos que nos llevan a ella. La verdad se identifica con la vida, siempre inagotable, donde los unos y los otros se unen en el abrazo de los propios límites; o en el amor que los rompe. Estoy convencido de que es en el amor mutuo donde se encuentra la riqueza inagotable de esa verdad intangible ¡misterio! Es menester, abrirse a nuevos horizontes, ensanchar la razón irritable de los celajes ideológicos ¿Por qué estamos apretados en el sitio milimétrico de nuestros esquemas habiendo un espacio infinito capaz de lanzarnos al auténtico Big Bang del sentido?

Busquemos la ultimidad, más allá de lo humanamente razonable, quizá porque, hartos ya de tantas verdades consumibles y pasajeras, hallemos una Verdad estable, más última y mejor que todas estas inmediateces perecederas con las que nos hemos ido atiborrando ¡Verdad, verdad, verdad…! resuena por todas partes, como el alarido que ulula el viento, como un eco fundamental de la vida. Y quizá lo sea, porque la verdad afecta a la vida, a su obrar y a su destino final, a esa fe última que reclama un poco de luz para comprender tanta majadería por la que estamos descalabrados y perdidos.

¿Hay alguna ciencia que responda a ello? No poseo ninguna verdad, pero acepto la inquietante y fatigosa pregunta que la sostiene. No tengo la razón, pero acepto la sinrazón capaz de salir de sí misma. No tengo respuesta, pero acepto el reto por buscarla. No tengo nada, pero no deseo consentir que mi vida se reduzca a la irrisoria condición de esta indigencia. No pretendo sino buscar y encontrar, consagrar la vida a este dignísimo propósito que es la verdad. Con Erasmo digo: “Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad”. Por tres razones: Vida, Sentido y Amor.