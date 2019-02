El zoo y los otros animales

El pasado domingo el Zoobotánico celebró sus 66 años (¡felicidades!) y reconozco que a mí el parque me cautiva en cada visita. No será del gusto de todos, pero conozco a buena parte del personal así como sus proyectos de conservación y es un orgullo tener esta joya en Jerez. Tanto zoológica como botánica (la gran desconocida), la riqueza del Zoo es extraordinaria y en ocasiones poco reconocida. Por eso me molesta sobremanera el comportamiento de algunos animales y no precisamente son los que están viviendo en el parque. Hablo de los adultos que vi el pasado domingo dando comida a los animales a pesar de los muchos carteles que indicaban su prohibición. Animales con dos piernas que molestaron, insultaron y mal alimentaron ante los ojos de sus hijos o amigos, haciendo ¿una gracia? ¿Qué mensaje transmiten a esos niños? La educación va más allá del aula del colegio, o de enseñar a decir 'buenos días' o 'perdón' en casa. La educación está, entre otras cosas, en dar ejemplo. Buen ejemplo.