EL jerezano, salvo excepciones, es poco dado a exhibir sus aficiones. De hecho, parece más elegante mantener cierta distancia, y un prudente desapego con lo que requiera de algún entusiasmo público.Otras ciudades participan y se involucran mucho más en sus celebraciones, sin complejos, ni remilgos. Me produce sana envidia ver cómo los gaditanos presumen del carnaval y, me quedo perplejo, cuando me dicen que tal o cual componente de una chirigota ilegal es catedrático de la Facultad de Medicina u otro preboste de la ciudad.

Lo mismo me ocurre cuando veo los carteles de la plaza de toros de El Puerto de Santa María. En Jerez pace buena parte del ganado bravo nacional y su ruedo está prácticamente cerrado, a cal y canto.Más envidia aún ver cómo los sevillanos presumen de sus cofradías. Una vivencia que pasan de padres a hijos, entre vecinos de un mismo barrio. Ver envejecer las manos de los nazarenos a medida que se acercan los pasos, una lección de vida. En Jerez, la Semana Santa gusta mucho a pocos. Manifestar la afición, al respecto, te puede convertir en tonto de capirote. Y, vestirse de nazareno, cosa de niños. Cuando crecen, algunos se hacen costaleros, y después ‘nasti de plasti’. Si la afición es al belenismo, tonto de nacimiento. Si es bipolar, a los belenes y a la Semana Santa, tonto de remate.

Paradójicamente, algunos pretenden que este desapego sea compatible con brillar el día grande de la celebración. Y así, nos es raro encontrar desapegados que quieren brillar en su hermandad el día de la procesión, o en la cena de la caseta de feria en la que no han colgado ni un farolillo o, presumiendo de torerismo en la plaza, el día que le han regalado una entrada.

No se debe generalizar, pero en ocasiones, manifestar la afición por algo te hace débil. Parece que sea más fuerte quien no demuestra apego a nada. Craso error.