Agosto soporífero

Mucho tuvo que confiar César Augusto en sus antepasados para darle importancia al hecho de que pusieran un mes con su nombre, por aquello que el hábito no hace al monje, porque no de otra manera se explica que el mes en el que menos a gusto solemos estar es este precisamente. Ni a gusto ni por gusto por muchas razones. Muchas vacaciones de presidentes en funciones, poco curro eficaz para solucionar temas y calor para parar un tren. El mismo tren o el mismo barco que con aquello del Open Arms hemos podido comprobar cómo más que brazos abiertos, lo que tiene son las puertas cerradas y los puertos enconados para darle respuesta humana a un problema que más parece político y de negocio. Por no hablar de las empresas de carne mechada que por arte de magia se han convertido en protagonistas indirectas en media España, gracias, a todo lo contrario que lo que pregonan, la falta de exquisitez y pulcritud al tratar con alimentos perecederos. Lo de la listeria es de histeria colectiva en las urgencias hospitalarias y en las proclamas de los partidos de la oposición de cada color con que se mire. Por lo mismo podemos hablar de la incongruencia de una ciudad de cine grabando películas para deleite de cinéfilos y alegría de las arcas, en la cuna del paro y la miseria de una forma de economía que ni prima al obrero ni premia el trabajo. Por eso, siempre se dice que las generaciones venideras deberían tener mejor calidad de vida que las anteriores, al igual que somos muchos los que pensamos que ahora se vive mucho mejor que en el siglo XX. Las bondades de la evolución de la sociedad se ejemplifican en muchos aspectos, pero en otros tantos parece que vayamos hacia atrás. La verdadera esencia de la civilización se basa en el progreso, pero además de que en verano las cosas parecen bajar de velocidad, que también se observe un cierto derroche de dislexia de palabras, es para estudiar.