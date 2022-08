Ahorrar por decreto o ¿maniobras de distracción?

POR si no teníamos con qué distraernos este verano de 2022 con lo que llevamos vivido, desde el 10 de agosto el debate y tema más tratado es el de la necesidad del ahorro energético.

Es posible, porque en esta vida todo es posible, que algunos no hayan oído hablar nunca de lo importante que es AHORRAR, pero ahorrar y optimizar la utilización de los recursos, de todos los recursos, porque si hay algo más que constatado, es que todo tiene un límite en nuestro mundo, hasta la paciencia, y eso que la paciencia es intangible.

Desde pequeña he oído en el entorno de mi familia, y también en el colegio, lo de “no te dejes la luz encendida”, “cierra el grifo que hay poca agua”, “esto hay que comérselo antes de que se estropee”, “aprovecha ya que vas arriba y llévate… (por aquello de racionalizar los viajes y ahorrar energía propia)”, y más tarde durante los estudios de Empresariales, qué les voy a contar sobre lo de la eficacia, la eficiencia, la optimización de los recursos y lo de ajustar el presupuesto de gastos al presupuesto de ingresos, y si no hay posibilidad de mucho superávit, al menos mantener el saldo en positivo, para la supervivencia del proyecto o la empresa.

Si en la vida personal nos intentan educar en la aplicación del sentido común y el cuidado de nuestros recursos para vivir, y en la profesional y empresarial, por supuesto el ahorro de costes es prioritario para la supervivencia de la empresa, ¿por qué llegamos a tener que AHORRAR POR DECRETO?Cientos de miles de autónomos y pequeños empresarios nos ajustamos cada día más el cinturón, y no sólo en el ahorro de energía e intentar disminuir los costes (algo que en los últimos tiempos resulta claramente imposible). Llegar a fin de mes y poder llevar a casa un salario que apenas alcanza el sueldo mínimo establecido para los empleados por cuenta ajena, es cada vez más imposible. Entre otras cosas porque incrementar los precios de nuestros productos y servicios encima nos hace perder competitividad y esto supone incrementar aún más la inflación.

Bueno, pero no pasa nada, en estas semanas ya tenemos otras prioridades, hay que intentar cumplir el Real Decreto de Ahorro Energético, intentando que tu establecimiento siga dando a trabajadores y clientes las condiciones más adecuadas de sensación térmica ya estemos en Almería, en Utrera o en Binefar (Huesca). Las luces del escaparate ya estaban más ajustadas de antes (por aquello de ahorrar de mutuo propio), menos aquellos escaparates de grandes empresas multinacionales que van de sobraos o no, pero que quienes tomas las decisiones no son quienes pagan las facturas, al igual que pasa en los edificios públicos (¿a quién le duele el bolsillo cuando vienen las facturas del consumo en las distintas administraciones públicas?)

Pero ahora si después del 30 de septiembre necesitamos seguir poniendo climatización, hay que hacer un gasto en adaptación de puertas – ojo- siempre y cuando las ordenanzas urbanísticas de la zona, los propietarios de los locales y por supuesto nuestras posibilidades económicas nos permitan hacer esas adaptaciones, vamos, que no me dirán que no estamos distraídos este verano.Así mientras estamos distraídos, reflexiono sobre algunos asuntos y se me ocurren algunas propuestas que en materia de Comercio podrían suponer más ahorro aún. ¿Alguien ha valorado el consumo energético que tienen los establecimientos de más de 300 m2 que abren en Domingos y Festivos?, Esto va por Comunidades Autónomas, pues las competencias en materia de libertad horaria están transferidas, en oscilan entre 12 y 52 aproximadamente, de días festivos que pueden abrir, y estoy más que segura, que la mitad de esos días no son rentables ni para ellos mismos. ¿De verdad es necesario?, y no me digan lo de la creación de empleo, porque con el tiempo está constatado que no es verdad, o si no, pregunten a sus empleados y a los sindicatos que los representa. Y no me digan lo de que cubren necesidades a la población que tiene que comprar en esos días, porque hoy con el comercio electrónico y con el que en las gasolineras hay de todo lo básico que podamos necesitar, más lo que ya ofrecen los pequeños establecimientos que abren los festivos, está más que cubierto.

Y si lo enfocamos como Ocio,, para eso están las actividades propias del sector de ocio y de la Cultura e igual en esos sectores es donde de verdad se crearía empleo.Otra reflexión y propuesta, ¿alguien ha calculado el consumo energético que se realiza en las actividades de economía sumergida?, si, aquellas que se están produciendo en naves, locales, pisos, incluso en la calle, etc, y que al no estar dados de alta en la Seguridad Social, ni en régimen fiscal alguno, ni por tanto cumplir ningún requisito sanitario o medio ambiental (según los casos), no sólo no aportan y hay millones y millones y millones que dejan de ingresas las administraciones públicas por ésta causa, ni por supuesto nadie les va a decir ni a supervisar si cumplen Reales Decreto, Ordenanzas, Leyes, y todo lo demás. Y mucho me temo que además gran parte están consumiendo recursos energéticos pagados por todos los demás.Hoy lo voy a dejar aquí, porque reflexionando, reflexionando, mientras me distraigo con la novedad del verano, no vaya a ser que agote la paciencia, porque como ya todos sabemos, también es limitada.