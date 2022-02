Alerta antifascista! Es muy posible que el PP cogobierne en Castilla y León con Vox. Por la terrible estepa castellana, al cogobierno con trece de los suyos -polvo de Lepen, sudor de Morawiecki y hierro de Orbán- Abascal cabalga. Escándalo para Europa, locura para los demócratas. Marcha, no sobre Roma, pero sí sobre Valladolid. Putsch castellano para después marchar sobre la nación. Vuelven las banderas victoriosas. Es impensable, inadmisible, escandaloso, intolerable, que un partido de la derecha democrática se eche en brazos de la extrema derecha populista integrándola en el gobierno de Castilla y León.

El PSOE ha caído en Castilla y León perdiendo más de 100.000 votos y siete escaños -con razón lloraba Tudanca-, pero no importa: parece que el derrotado ha sido el ganador PP -aunque muy por debajo de sus expectativas- porque para gobernar tiene que contar con la abstención del PSOE -cosa que ya ha filtrado a Público que no hará: "nosotros no pactamos con la derecha y menos con un PP corrupto"- o pactando con Vox e integrándolo en el gobierno de la comunidad, lo que deja al partido, especialmente a Casado y muy especialmente a Juanma Moreno, vista la consunción de su socio Ciudadanos, al pie de los caballos fascio-populistas.

Asombroso. Sobre todo cuando se dice desde un PSOE que cogobierna la nación con Unidas Podemos gracias al apoyo de Bildu y ERC, dio la vicepresidencia segunda del Gobierno a Pablo Iglesias (Podemos) y ahora a Yolanda Diaz (PCE). Frenar el ascenso de la extrema derecha y la extrema izquierda populista está en manos del PP y el PSOE. La gran coalición, ya saben. Pero no se hará. Y los votantes de los dos grandes partidos deberán votarlos sabiendo lo que pasó tras la moción de censura a Rajoy -es decir, con quién gobierna y en quienes se apoya el PSOE- y lo que es muy posible que pase en Castilla y León.

A nadie le conviene más que allí cogobiernen PP y Vox que a un PSOE que, salvo en el caso catalán con Illa, decae convocatoria electoral tras convocatoria: tendrá a su favor la alerta antifascista nada menos. No les voy a descubrir nada nuevo si les digo que cogobernar con Vox o apoyarse en ellos es puro fascismo, mientras que cogobernar con Unidas Podemos con el apoyo de ERC y Bildu, lejos de aupar a la extrema izquierda populista, dar alas al independentismo o blanquear a los pos o filo etarras, es el no va más del progresismo.