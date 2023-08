NO hay camino ni vida que no encuentre una encrucijada. La pregunta, por tanto, es pertinente, aunque tenga visos de impertinencia existencial. Que cuestione la posibilidad de un futuro incierto es de cajón, vistas las circunstancias en que nos movemos: guerras, tecnologías deshumanizadas y cada vez más englobantes. No hay día que no llegue alguna noticia turbadora y peligrosa. Estamos con el alma en vilo. Lo mismo da que sea por la política interna que por la externa.

La globalización nos ha metido en un saco de experimentos constantes sin que sepamos por dónde vienen los tiros, que aciertan, hieren y matan. Si dijera, por ejemplo, que cada español debe la friolera de 40.000 eurazos y estamos en manos de los acreedores, que es Europa, díganme entonces ¿quiénes gobiernan este país? ¿Nosotros? Si desde la pura economía, y repito que sólo es un ejemplo, estamos creando la bomba de Oppenheimer, ¿quién nos sacará de este agujero? Los nuevos señores del mundo, el nuevo feudalismo global, anónimo por supuesto, pastorean el inmenso rebaño de inconscientes forzosos.

La pequeña élite tecnológica domina el mundo, mientras las inmensas mayorías nos partimos la crisma en un esfuerzo inútil por instaurar una democracia participativa en el país de Alicia y las Barbies. La brecha social es cada vez más profunda con el único fin de que no existan contrapoderes posibles, que vendrían de una clase media mayoritaria y de iniciativas creativas e ilusionantes. Aquí estamos, siendo cada vez más pobres, mientras las élites ideológicas y tecnológicas procuran distanciarse cada vez más del vulgo que las consiente, como en la Edad Media.

La estratificación social es cada vez más extrema (véanse los jóvenes) no quedando posibilidad de iniciativa privada posible que pueda contrarrestar el omnímodo poder que tienen los globalizadores señores del todo tecnológico. A las élites feudales ha dejado de interesarles la población y su subsistencia. No les son necesarios y para ello inventarán androides que la sustituya. Como lo hace China, donde ya los robots hacen las veces de enfermeros. ¿Acaso no va con esa idea la propaganda de la sexualidad no reproductiva? Interesa el desconeje a cualquier precio, aunque sea con un virus. Más claro, agua: No interesa la población. Las nuevas políticas ecologistas de la amada Europa va contra los agricultores y ganaderos que pueblan la España vaciada. ¿Es de recibo que el 40% del territorio español lo quieran dejar improductivo? ¿Hacia dónde se dirigen los derechos de los ciudadanos y quién los garantiza? ¿Nuestros políticos? ¿Acaso la prensa, que vive sobornada? No hay escape. Han entrado los bárbaros por la puerta de los intereses globalistas y los creadores de opinión se han dejado comprar, porque todo tiene un precio.

La ‘mass media’ ha dejado de ser lo que era para convertirse en un negocio al servicio del poder. Ya sólo es un submarino amarillo de publicidad estatal y narrativa institucional. Amén, no sólo se proclama en la Iglesia. Los nuevos diosecillos han sabido modelar los medios a su alcance. La tarea consiste en desinformar, tergiversar o limitar; porque viven de la publicidad estatal, no interesa la opinión libre. La democracia existente sólo quiere que nadie se mueva en la foto. Si lo haces, te fulminan, no existes, te ignoran. En la gran mesa de los intereses creados la manducatoria nos llega precocinada a través de las agencias del poder. Mientras los súbditos permanezcan impasibles, las poderosas élites (políticas y económicas) se aprovecharán de la desidia borreguil de la masa para imponer sus ideologías castradoras y maquiavélicas.

Lo estamos sufriendo ya, en carne viva, cuando vemos cómo la censura oficial establece los temas de opinión, sin que nadie se atreva a discrepar abiertamente. Pocos son los que osan salirse de la narrativa oficial para hablar claro sin que le cuelgan un sambenito, al estilo de la Inquisición. Lo peor está por llegar, cuando - no sé si ya lo hacen- controlen el pensamiento. La CIA y la KGB serán una película trasnochada comparado con lo que se avecina: la Guerra Cognitiva, en la que se pretende determinar lo bueno y lo malo, de manera maniquea, y manipular los comportamientos humanos. No seamos ingenuos. Si el sistema te demoniza, nada tienes que hacer. No se trata de una imaginativa conspiración; basta que compruebes las redes sociales, y veas hasta qué punto estamos controlados por inteligencia artificial. Vamos donde quieren y hacen con nosotros lo que les sale de ahí. Así de claro y contundente, así de triste y desalentador.

De verdad ¿cree alguien que la Agenda 2030 esté basada en la consecución de algún principio ético? ¿Quién la ha consensuado? ¿De dónde viene? ¿Quiénes firman detrás de cada propuesta? Yo no lo sé, ¿lo sabes tú? Se parece al comité científico de la pandemia. ¿Quiénes eran? ¿Será la ministra de Medio Ambiente que llegó en bicicleta a la cumbre cuando sabemos que todo era una engañifla pseudo ecologista? ¿No habrá en esto un negocio global de capitalismo verde? ¿Quiénes marcan la pauta de los principios que nos estamos tragando como bobos? Ni el ‘papamoscas’ de Burgos. De momento, la Agenda 2030, el negocio global, la guerra cognitiva y los tejemanejes, de los que estamos siendo objeto, están sobre nuestra cabeza, esperando a que deje de pensar y sirva de badajo en la campana de Huesca. Ya digo, lo de Ramiro II el Monge, una broma.