¡Allá usted!

Ole, Ole y Ole. Es día de reflexión y hoy los políticos no podrán darnos el coñazo metiéndose unos con otros o diciendo medias verdades sobre el contrincante cuando no mentiras. Hoy se presume debemos estar tranquilos y disfrutar del día. Háganlo aprovechando cada minuto, que mañana no habrá cadena de tv, emisora de radio o periódico digital, que no nos bombardee continuamente con la hora a la que votaron los candidatos (no puedo usar candidata porque no conozco ninguna a la presidencia del gobierno, pero eso sí, todos los partidos defienden el papel de la mujer). Después nos dirán a qué hora nos ha venido en gana ir a votar y habrá sesudos analistas interpretando si me ha salido del alma ir por la mañana o por la tarde. Eso debe tener un interés bestial para la parroquia. ¡Que pongan otra vez el salto de la Pantoja desde el helicóptero y a ver a quien le preocupan las elecciones! Ya por la tarde comenzarán a decirnos las mentiras que les hayamos dicho a los que nos pregunten en la puerta de los colegios. ¡A ellos les voy a decir yo lo que he votado! Ja. Con el paso de las horas, todas las tertulias se irán dando cuenta de que los hemos engañado como bobos y que el verdadero poder de este día lo tenemos los ciudadanos en poder hacer con nuestro voto lo que queramos sin que nadie nos pueda pedir explicaciones ni tener que darlas, por mucho que nos intenten asustar si votamos a unos u otros. En ese ratito de votar mandamos nosotros. Luego nos tendremos que joder con lo votado, pero ¿y lo que vale ese ratito? Pues lo mismo pasa hoy. Hay que aprovechar el día para disfrutar, que ya están ahí las municipales y volveremos con los miedos, las mentiras, las amenazas y todo eso. Eso sí, de contarnos soluciones para dejar de ser la provincia con más paro de España como decía ayer el Diario, no se molestarán. Estarán más ocupados en pelearse, intercambiarse sillones en ayuntamientos y comunidades según lo que salga mañana y no tendrán tiempo. Así que aprovechen el día, pues hasta el 25 de mayo no tendremos otro día libre. Si no… ¡allá usted!