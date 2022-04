¡Ánimo, Perico, lo estás bordando! -I

ES difícil dar con un presidente que lo esté haciendo tan bien como tú lo haces. Por más que me empeñe, por más que le de vueltas, no logro encontrar a un político con las capacidades de las que tú haces gala, un día sí y el otro también. Salvo en alguna isla del Caribe, en algún país de Sudamérica o, tal vez, en otro situado por la península de Corea, no hay quien te supere. Sigue como vas, seguro que en el futuro se estudiará, en las más prestigiosas universidades, tu modo de hacer política, para que los líderes por venir sepan lo que se debe hacer y lo que no.

Y es por el abultado cúmulo de virtudes que te adornan, por las innumerables cualidades con la que demuestras estar dotado, por los inconmensurables aciertos que estás cosechando, por la cantidad y relevancia de los éxitos que jalonan tu incomparable carrera política, desde que pusiste tu pie en el Falcon hasta el mismo día de hoy; es por lo que -venía a decir- he de dividir este articulo semanal en dos entregas: no dispongo de espacio suficiente, en una sola, para hacer un muy resumido recuento de tan cuantiosa e imponente excelencia. Ruego a mis sufridos lectores, me sepan comprender.

Has conseguido la estabilidad de nuestro país. Has podido contener la inflación galopante que, sin embargo, sacude a otros países de la Unión Europea: Francia, con un 6,5%; Alemania -con gobierno socialista-, un 4,5%; Italia, un 6,6%; Portugal -con gobierno socialista-, un 4,2%... Sabemos que aquí, en España, andamos por el 9,8%, pero, aunque antes de la guerra de Putin estuviésemos ya por el 7,2%, seguro que, gracias a tu insuperable prestigio internacional, conseguirás convencerlo de que él es el culpable de casi todo lo que nos acontece, para que nos abone un diferencial de 6,5 puntos y… ¡todos contentos!

Tu brillante trayectoria al mando del gobierno de España, ha logrado disminuir la presión fiscal y bajar los impuestos, como prometiste, a la clase media, a los trabajadores y, por supuesto a los autónomos y obreros, alejando a España del infierno fiscal que padecen otros. Has bajado el IVA de todo lo que te has encontrado por el camino, has reducido las bases de cotización del IRPF, has eliminado los abrasadores impuestos indirectos que subían los precios de carburantes, energías, vinos, cervezas, tabaco y medicamentos, a niveles insufribles para tu querido pueblo español, al que tanto amas y por el que te has mostrado dispuesto, incluso, a reducir los aperitivos que se sirven en “tu” Falcon, de los 30.000 euros hasta los 29.800. Eres, de verdad, increíble.

Por otra parte, la ejemplar gestión que estas llevando a cabo, ha conseguido el bienestar y, casi, la felicidad completa del 99% de los ciudadanos que te seguimos, apoyamos y queremos.

Camioneros, conductores de autobuses o ambulancias, y taxistas, no dan crédito a que seamos el único país con la gasolina y el diésel tan asequibles, pura envidia para todos los que no seamos nosotros.Autónomos: el colectivo objeto de tus desvelos, no caben en sí de gozo, están planteándose el subirse voluntariamente la cuota para que puedas aumentar tus 22 ministerios hasta los 33, fíjate si andan holgados, mira si están agradecidos a tus desvelos para con ellos.

Médicos y profesionales sanitarios, todos encantados con la cantidad de plazas ofertadas, sus condiciones laborales y sus salarios. Tampoco olvidan todas las facilidades con las que contaron por parte del gobierno, que tan dignamente presides, durante la pandemia: había personal suficiente, contaban con los medios y las camas necesarias para atender a todos, tenían a su disposición material de protección de última generación -bolsas de basura reciclables incluidas-, no les faltó de nada.

Maestros, profesores y docentes en general, que no saben cómo agradecerte la fantástica nueva Ley de Educación, en la que ya no tendrán que ilustrar sobre el Descubrimiento de América, la primera circunnavegación de Magallanes, la batalla de las Navas de Tolosa o la de Lepanto, ¿para qué perder el tiempo con historias que sólo hablan de nuestras raíces, de lo que somos y de dónde venimos? Sin hacer de menos otro acierto impactante: eliminar la filosofía de la enseñanza primaria… ¡Es que… de verdad!, no se puede hacer mejor: ¿enseñar a pensar, a dudar, a deducir…? ¡amos, anda ya!, ¡para eso tenemos a Google, Alexia o el WhatsApp del colega! ¡Fantástico, Perico!

Guardias civiles y policías, asumiendo y congratulándose por las diferencias de remuneraciones entre Comunidades Autónomas: ¡es que es muy distinta una fabada de una berza, o de un cocido madrileño…! Satisfechos con los medios con les que les has dotado, encantados con la nueva Ley que les impide contener al violento, reprimir al “chorizo” o arrestar al delincuente; ellos están para pasear por las calles, ¡como está mandao!, no para retener a ilegales, indocumentados, atracadores o asesinos. Eran conscientes de que la porra es un arma de destrucción masiva, por ello no les duelen prendas en regocijarse por haberlas sustituido por chupachups, que ofrecerán a los perseguidos con la plena seguridad de que estos cesarán en sus actividades para degustar la preciada golosina.

Propietarios de viviendas, que se han dejado la piel pagando durante muchos, muchísimos años una hipoteca, para que, cuándo se vayan el fin de semana, encuentren al volver ocupado su hogar por unos pobres desamparados, siempre educados y respetuosos, nunca agresivos. Los legítimos dueños seguirán pagando luz, agua, comunidad e hipoteca de su casa ocupada, ¡como debe ser!, tendrán que buscar un sitio en el que vivir durante, al menos, los próximos tres años, pero lo harán todo dándote las gracias, Perico, porque debido a tu Ley, cumplen con el precepto de dar posada al peregrino, y se habrán ganado un lugar en el reino de los cielos: ¡no hay otro como tú!

Los pescadores, sumidos en un estado de relajación y esperanza, ilusionados por la bajada del gasoil, enternecidos por las pocas horas que han de trabajar para comprar solomillo de ternera y langostinos; han decidido hacer una colecta nacional para regalarte un helicóptero más “chuli” que el que usas para ir desde “tu” casita de La Moncloa hasta “tu” avión, estacionado a unos 20Km de distancia.

El pueblo saharaui… lo de ellos no tiene nombre, su satisfacción con tu política en lo que a ellos concierne, les ha dejado de una sola pieza: ahora saben que será respetada la Carta de la ONU, saben que el dictador de Marruecos dejará que decidan libremente su destino, saben que, en España, tienen al más fiable de los vecinos, al más leal aliado para lograr el respeto a sus legítimos derechos, por lo que llevan peleando más de cuarenta años; de hecho, están pensando en regalarte este verano unos 23 contenedores de arena del Sahara, para que los repartas entre tus eficaces ministros, más uno para ti, y no tengáis que pillar el helicóptero o el Falcon para ir a la playa. (Continúa… qué le vamos a hacer).