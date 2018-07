Asimetría a medida de los dos grandes

Preguntábale Mónica Marchante a Ángel Haro que para cuándo deseaba el derbi y el presidente bético respondía que mientras antes, mejor. Lo decía cuando se disponía a abrir el zafarrancho de bolas con que dar con el código que desvelaría el calendario de Primera División y, cuestión insólita, de la competición femenina. Pues más pronto, casi imposible, que será el primer fin de semana de septiembre y en un más que colmado Villamarín.

No es la primera vez que el derbi madruga tanto, claro que no, como no será la primera vez que se dispute en Domingo de Ramos. En tal día abundaron los derbis y recuerdo uno en Nervión con expulsiones de Maraver y Yanko más gol en propia meta de Eusebio Ríos. También, ya de matinal, un triunfo sevillista en partido grande de Carlos Pintinho, como aquel de los dos goles de Cardeñosa a Gustavo o el Domingo de Ramos que daría lugar al celebrado Domingo de Romo.

Han sido varios derbis en día tan señalado, por lo que no hay que extrañarse de que se repita la faena. Lo que sí mueve a extrañeza es que siendo el calendario tan dirigido que hasta es asimétrico para el llanto y el crujir de dientes de los más tradicionales es que sin darle bola al azar se coloque en un día tan a contraestilo del sevillano. Porque aunque los radicales anden dando la barrila con la cosa, la Semana Santa sigue siendo la fiesta principal de esta ciudad.

Con el sorteo que no es sorteo se le ve aún más la patita a los que manejan la barca. El calendario hecho así no tiene otra explicación que la de llevar la cuchara hasta la mismísima boca de los dos grandes, que aquí no hay más grande que Madrid y Barça. Manda carallo en La Habana que una vez que el calendario es a la carta no se haya caído en que si existe un día que el fútbol debería estar prohibido en Sevilla no cabe colocar ahí un derbi que sin asimetría sería el 3 de febrero.