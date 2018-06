La cuestión catalana va a ser la clave que permita valorar la coherencia y compromiso ideológico del nuevo Gobierno socialista. En lo demás, puede haber logros, aciertos puntuales y algún que otro fuego de artificio, pero la confrontación con el separatismo no podrá zanjarse con palabras y buena voluntad. El cansino anuncio de volver a dialogar y poner en primer plano la política permiten ganar tiempo, pero no mucho más ante un enemigo que busca beneficiarse, como hasta ahora, de las las confusiones y debilidades de los gobernantes socialistas, incluidos los del PSC. Quizás por ello, en estos días, se ha escudriñado cualquier reacción o indicio. En la entrevista con Pedro Sánchez, publicada ayer por El País, en los párrafos dedicados a Cataluña apenas hay algo más que previsibles vaguedades, cargadas de santa intención. No hay una sola idea comprometedora: o bien el nuevo presidente oculta, por táctica, sus cartas o no las tiene ni pensadas ni marcadas. Sin embargo, pocos días antes, el 18 de junio, en el mismo diario, en otra entrevista, José Luis Ábalos, actual ministro de Fomento -que ha desempeñado un papel primordial, en los últimos meses, en la dirección del partido- decía literalmente: "Tenemos que asumir que nuestro Estado autonómico es asimétrico de hecho. Lo ha sido así incluso constitucionalmente […] No ha habido nunca, ni en origen, simetría, por tanto no nos debe escandalizar". Y a la pregunta, "si eso significa que cabe un pacto fiscal con Cataluña", responde: "Eso significa que no debe escandalizarnos que haya una desigualdad cuando partes de eso."

De una entrevista, quizás improvisada, no deben sacarse deducciones muy estrictas. El ministro reitera que "asimetrías" entre territorios no implican desigualdad de derechos entre los españoles (¡faltaría más!), pero causa escalofrío pensar en lo que dejan traslucir estas reflexiones lanzadas, al público, por uno de los personajes más influyentes de un gobierno socialista. Porque existen, en efecto, "asimetrías" fiscales entre las regiones española (reliquias forales y carlistas), pero por ello mismo, debería ser labor de un partido de izquierdas su paulatina eliminación y no lo contrario. Y hay que escandalizarse, por descontado, si sus injustas existencias pretenden utilizarse como coartada y justificación para ampliarlas también a Cataluña. Hay que estar avisados: condescender con las asimetrías puede convertirse en moneda de cambio e instrumento-talismán, ofrecidos al nuevo carlismo catalán para que los oportunistas de turno conserven así el poder.