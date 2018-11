Atunes(II)

Hablábamos en nuestra anterior columna sobre el atún rojo(Thunnus thynnus) y de la importancia que para nuestra gastronomía ,y por ende para el turismo, tiene dicho túnido. Como decíamos, los pueblos de la costa han puesto de moda jornadas gastronómicas sobre el atún con gran éxito de público .Pero hay que matizar ciertos términos. El atún es un pez que vive en aguas abiertas del Océano Atlántico y que para desovar prefiere las aguas más cálidas del Mar Mediterráneo, en ese viaje debe cruzar el estrecho de Gibraltar tanto a la ida como a su vuelta al Océano. Y en ese tránsito desde tiempos inmemoriales es cuando se "calan" (colocan) las almadrabas. El hombre primitivo ya conocía dicha migración (recomiendo ver en Internet la interpretación de las pinturas de "La cueva de las orcas" situada en Atlanterra en la Sierra de la Plata) y se aprovechaba de esa puntual fuente de proteínas.

Desde tiempos arcaicos nuestros antepasados sabían que al llegar la primavera los atunes en su viaje hacia sus lugares de cría se acercaban a la costa huyendo de los "roaces"u Orcas (Orcinus orca) cetáceo mortal enemigo de los atunes, de los que se alimentan, y a los que causan tal terror que los empujan hacia la costa donde el hombre con determinadas artes de pesca los atrapa. La almadraba es la más tradicional y eficaz técnica de pesca empleada para ello .Esta primaveral es la llamada" almadraba de ida", porque en otoño está la de "vuelta".

Paradójica ,porque en la primera los atunes están cargados de grasas ,pero también de huevas, que son la simiente del futuro, pero con lógica alimentaria, en la de "ida" caen la mayoría de ellos, en la de "vuelta" caen menos y además han perdido casi el 25€ de masa corporal por lo que son menos apreciados. Es por ello que su captura está regulada con un cupo anual que permite que muchos puedan desovar, además de los osados que sin temor a las orcas no se acercan a la orilla y no son pescados. No teman, pues, quedan aún, atunes para rato. Y vivan los atunes valientes¡¡¡.