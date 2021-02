Auténticos idiotas

SE supone que los políticos, con sus más y sus menos, nos gobiernan con diligencia y con una prioridad: buscar el bien común. Entendemos que cada grupo tenga su color y tienda a hacer política de una forma diferente al otro; no obstante, perseguirá en todo momento el beneficio para la comunidad. Por su vocación de servicio a los demás, antepondrá sus intereses personales o partidistas con el único propósito de conseguir facilitar y mejorar el desarrollo de su ciudad y de sus vecinos.

Aquí en Jerez los niveles de odio entre los políticos que nos gobiernan llegan a unos límites insoportables. Cada pleno, si no es para repartirse dinero y asesores extras, es un auténtico circo cuyo decorado es el despropósito poniendo en escena la falta de vergüenza y escenificando conductas reprochables consiguiendo, además de la bronca política, actuar en perjuicio de Jerez.

A esta escuela sin conceptos que nos tienen sometidos nuestros políticos le puso remedio la política en sus orígenes. Situándonos en el contexto de la antigua Grecia y en particular en Atenas, la ‘democracia ateniense’ se fundamentó en una vida en común en la que la principal satisfacción del ciudadano se basaba en la participación en la vida pública buscando el consenso orientado al bien común; por contra, aquellos que actuaban de forma ‘privada’ o ‘particular’ para conseguir sus propios objetivos personales se les denominaba “idiotes” , vamos, lo que viene siendo a día de hoy un auténtico idiota.

Este comportamiento es el que se desprende del resultado del pleno en el ayuntamiento del pasado jueves, en el que más allá de buscar el beneficio para Jerez, se actúa en total perjuicio bloqueando un presupuesto de importantes actuaciones, al rededor de 3 millones de euros, para barrios modestos de la ciudad y otras intervenciones de carácter muy necesario. Es muy curioso que los que ahora bloquean esta propuesta para el bien de los jerezanos son prácticamente los mismos que en julio de 2019 prestaron su apoyo para aprobar la subida de sueldos de los políticos en Jerez. Sorprendió entonces que Cs Jerez apoyara al PSOE consiguiéndolo gracias a ellos; sin embargo, el PP se abstuvo y Adelante se opuso. Posteriormente, por casualidad seguramente y con el silencio de todos, menos del PP, entraron dos asesores extras en Cs Jerez y Adelante, que ahora deben ser retirados por orden judicial. ¿Cómo lo veis? ¿Unos ‘bicharracos’ eh?

Si acudimos de nuevo a la historia de la política, si ponemos el foco en el origen para recuperar la referencia, podremos ver que la insatisfacción de las clases medias y populares llevó al poder a los tiranos que gobernaron de forma personal (como los idiotas); además, que este tipo de personas eran de escasa formación o ‘profanos’ en los conocimientos mínimos necesarios para ejercer.

Llegados a este punto, muchos conocemos a algún que otro idiota o “mamarracho tragaldabas” en Jerez, ¿verdad? Este tipo no hace nada por su propio partido y menos en buscar el bien común para Jerez, no sabe lo que es eso. Este tipo de impresentable y mercenario es el perfil que debemos retirar de la política y dar paso a los que verdaderamente tienen afán de servio, vocación de trabajar por el bien de la comunidad en la mejora y buena administración de la ‘Res-pública’ (cosa pública). Dijo Abraham Lincoln: “Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”. y vaya usté condió.