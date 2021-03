Ay Casado, qué destrozo...

Ayuso, al menos, las ve venir, y en cuanto vio la jugada en Murcia, convocó elecciones anticipadas. Génova en cambio, sólo reaccionó a la moción de censura en Murcia atacando a Ciudadanos. No saben hacer política.

Casado, de tanto querer mandar, se está quedando sin partido en el que mandar. De tanto querer controlar provincias y regiones, de tanto prescindir de los que fueron las mejores del PP, de tanto empeñarse en un equipo en el que los capaces son excepción y los mediocres mayoría, se está quedando sin siglas a las que controlar. De tanto distanciarse de Vox para que no ocupe su terreno, ha abierto las puertas de par en par a Santiago Abascal para que se haga con parte del terreno del PP. El destrozo que ha hecho Pablo Casado cuando no ha cumplido tres años al frente del PP es de los que hacen historia. Y es el único responsable.

No vale alegar que heredó un partido impregnado de corrupción, desunido y blablablá. Lo primero que tendría que asumir es que ganó las primarias gracias a un pacto de perdedores. Las primarias las ganó Soraya, mal que le pese a Casado, que se convirtió en presidente por un pacto con la tercera en liza y además arrojó a los infiernos a la mayoría de los que habían apoyado Soraya. Y una vez al frente del partido, ni ha sabido negociar con el Gobierno ni ha tendido puentes sólidos con Cs. Resultado: moción de censura en Murcia donde pierde gobierno y ayuntamiento. Sólo Ayuso ha sabido reaccionar con visión política.

Casado no tiene idea de cómo gestionar un partido. Es un hombre decente, serio, bien educado, de principios, pero no sabe de estrategia política ni de comunicación. Y mucho menos sabe formar equipos. Cuando el PP, en Murcia, pasó de la mayoría absoluta a perder las elecciones, ya debió sospechar que García Egea, murciano, no era la persona que gustaba a la militancia. Sin embargo, le dio plenos poderes y si Casado no interviene en los próximos días, habrá roto el partido definitivamente.

De tanto mirar a los demás para criticarlos, Casado no ha mirado hacia dentro, hacia los suyos. Y PSOE y Ciudadanos le han presentado una moción de censura en Murcia que deja a los populares temblando, porque significa que Ciudadanos, después de su debacle, al menos tiene una presidenta que sabe cómo moverse. Nada le garantiza ya al PP que, además de Cs, también su otro socio en gobiernos regionales y municipales, Vox, le elimine del mapa.

El PP ha acusado a Ciudadanos de pactar con PSOE y Podemos. En vez de atacar tanto a los demás, lo que tendría que hacer Pablo Casado es espabilar. Porque el PP se le está yendo de las manos.