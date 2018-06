¡Algunos de nosotros!

Ya están en la calle los tíos esos de 'la Manada' mientras el Tribunal Superior decide si galgos o podencos, porque según dicen, como ya saben que la condena es de 9 años, no hay riesgo de fuga. Joé, siempre pensé que sería al revés, que al saber que te quedan 7 años de cárcel es cuando te puede dar por escapar. Confiemos que ninguno se escape, cumplan su condena y ninguna mujer tenga sufrir las leyes que tenemos y que tras muchos dimes y diretes, todavía ningún grupo político ha llevado un texto para cambiarla. En fin.

También aquí sufrimos la forma de ver las cosas de algunos políticos. ¿Alguien cree que un joven africano se cruza uno o dos desiertos, con riesgo de que lo maltraten, esclavicen o violen, y finalmente se juega la vida de nuevo cruzando un inmenso mar para venir a quedarse en Jerez con 30.000 parados, donde además hay quien cuestiona que se les preste ayuda? Encima algunos piensan que vienen los enfermos, los que necesitan nuestros recursos. ¿Se puede ser más cateto? Para cruzar un continente y hacer varios miles de kilómetros, soportar sol, viento y lluvia, malos tratos, ignominias y todo lo demás, está claro que solo pueden enviarnos a los mejores, pues ellos son la esperanza de sus familias, en ellos han depositado todos sus recursos, para que cuando consigan realizar su sueño puedan desde este, nuestro mundo, ayudar a quienes no pudieron emprender esta aventura. Ninguno viene a quitarnos nada. Vienen a sobrevivir, a intentar una vida mejor para sus familias, y de camino a enseñarnos de lo que son capaces. Hablan idiomas y muchos tienen carreras, pero están dispuestos a hacer lo que nosotros no queremos. Podemos cerrar los ojos y no verlos, pero seguirán intentando sobrevivir y ahogándose en el intento. Su destino está lejos de aquí, pero si supieran lo que algunos políticos opinan de ellos y de que se les ayude a no morir en el intento, también intentarían huir no solo de la miseria, el hambre, la guerra y la muerte, sino también de... ¡algunos de nosotros!